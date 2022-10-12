Похмелье Киева после «калибровки» и новые неприятные сюрпризы

Новости Украины

Осенний Киев, одетый «в багрец и золото», как писал Александр Сергеевич, можно было бы назвать великолепным. Вспоминаешь, что раньше его именовали «город-сад» и ему –русскому Киеву! – посвящали свои произведения знаменитые деятели искусства. Например, Александр Вертинский, который в последнем своем стихотворении назвал его «Родиной нежной».

Однако сейчас это уже далеко не прежний город-сад (незалежные правители повырубали даже знаменитые каштаны на Крещатике), и, уж тем более, не такая нежная родина. Да и, в принципе, вообще почти не русский город. Русская культура уничтожается, а памятники тому же Пушкину сносятся и подвергаются глумлениям. А на природу, золотую листву и осеннюю дымку сегодня мало кто из горожан обращает внимание, поскольку оно отвлекается на куда менее романтические моменты.

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И суржикомовные селюки, заполонившие Киев еще с советских времен, и западенские оккупанты, понаехавшие после майданов, и те русскоязычные, что под влиянием укропропаганды стали манкуртами – короче, весь социум, поддерживающий хунту, был изумлен и ошарашен ударами по Киеву, произошедшими 10 октября.

Но если адекватные люди (подчеркнем, что в Киеве их, не предавших своих предков и историческую память, осталось немало), понимая печальную необходимость войны, с горьким сожалением говорили о жертвах среди мирного населения и о том, что снова удары прошли мимо логова Зеленского, – то «патриоты» взорвались ненавистью и проклятиями. Их очень взбесило, что им вдруг поломали лафу.

Они ведь уже почти праздновали пэрэмогу – а тут такая незадача. Они ведь доверились сладкому лепету мандолин Зеленского, Кличко и гоп-компании о том, что «орки» никогда больше не посягнут на столицу – а тут такая засада. Оказалось, что никакого действенного противовоздушного «зонтика», обещанного властями, не имеется. И даже не предвидится в ближайшей перспективе. И потому стало страшно, аж жуть.

Всего лишь пол-суток дискомфорта, без света и тепла – и сразу паника. Полетел шквал возмущений не только на «орков», но и на местных управленцев, не сумевших мгновенно вернуть обывателям утраченный комфорт.

Впрочем, кое-кто из «кыян» начал прозревать и задумываться о том, что в подобных условиях живут донбассовцы, не день, не два, а месяцами и даже годами. Но прозревающих быстро заклевывают.

«Говорят, на Донбассе подобное уже давно, – написал в одном из местных пабликов пользователь с ником Строитель Степан. – Еще Порошенко говорил, что их дети будут сидеть в подвалах, а наши ходить в школы. Я раньше не задумывался над этим, а вчера, когда мы с семьей часами толпились в метро, в душном столпотворении, представил: каково детям на Донбассе месяцами сидеть в вонючих, грязных подвалах? Не знаю, может, это нам такая ответка за них, такое наказание?».

Его тут же забросали грязью свидомые комментаторы, и он быстро удалил пост.

Страх обуял «кыйян», лишь вчера заседавших на улицах с надписями «Слава Украине – Смерть ворогам!» на куртках и кепках, весело бухавших и куривших наркоту и выкрикивавших победные спичи о скорой победе над «сепарами». Усилился он к вечеру того же дня, когда выяснилось, что многие районы Киева обесточены. Уменьшаться же начал только к утру 11 сентября, когда дали свет, и больше никаких ударов по столице не происходило.

«Наверно, нас в России жалеют, – отписался тот же Строитель Степан. – А ведь после Крымского моста могли и по киевской дамбе врезать – и тогда беды не миновать».

И снова получил шквал оскорблений за свои слова, и снова убрал пост.

Жалеют киевлян союзники или нет, но в последующие двое суток никаких ударов по главхутору не было. Правда, многократно взвывали сирены воздушной тревоги, но они касались других регионов. Местный люд приободрился и вернулся к обычным делам. Заработали – правда, пока через один – фитнесс-клубы и спортивные комплексы, станции техобслуживания, парикмахерские, аптеки, супермаркеты. На улицах вновь стало людно – правда, не так, как до позавчерашней «калибровки», но все же изрядно.

Власть прилагает все усилия, чтобы киевляне решили, что все возвращается на круги своя. «Патриотическая» пропаганда, твердящая, что обстрелы были одной из последних отчаянных атак слабеющего «агрессора», беснуется с утроенной силой. Пытается убедить сограждан, что, мол, все хорошо, прекрасные маркизы.

Поддаваясь ее влиянию, горожане начинают успокаиваться. Сирены воют, но на них мало кто обращает внимания. Магазины работают во время воздушной тревоги, даже несмотря на запрет: не терять же прибыль, ведь этот вой звучит по двадцать раз в сутки. Снова открылись уличные кофейни и стали собираться их завсегдатаи. Снова принялись раскатывать по тротуарам оголтелые самокатчики, пугающие прохожих. Дорогущие «автивки» вновь рассекают по дорогам, скапливаются у спортивных комплексов и бутиков.

Но все это лишь ширма, внешняя оболочка происходящего. На самом деле – Киеву плохо.

Уже было официально объявлено, что в столице и области резко ограничат электроснабжение. Сейчас адреса потребителей поделены на три очереди. Если у энергосистемы возникнет дальнейшая потребность в стабилизации, могут отключить следующие очереди. Пока отключения планируются на 4 часа ежедневно. Компания Ахметова ДТЭК разослала потребителям таблицы с графиками отключений по улицам (сразу скажем, что потребители жалуются на их несоответствие реальности).

Напомним, что 10 октября были «откалиброваны» столичные районные ТЭЦ (Голосеевская и Днепровская) и Киевская ТЭС, снабжающая электричеством мегаполис и пригороды. Также серьезный удар пришелся по Трипольской ТЭС, которая обеспечивала потребности области и частично – столицы.

Те жители, которые 10 октября не решились отправиться в отчаянный шоппинг по продуктовым магазинам (а те, кто решился, сметали все подряд) ринулись за покупками через сутки. И были неприятно удивлены новым вздорожанием и дефицитом основных товаров, возникшим на гребне нахлынувшей паники.

В супермаркетах, например, почти полностью исчез социальный хлеб. (К таковому принято относить продукцию местных хлебзаводов, батоны и «кирпичики» от 20 до 30 гривен за буханку). Имеется только выпечка собственного производства, вдвое дороже, которая совсем не по карману пенсионерам и малоимущим.

«Есть у меня большое подозрение, что после всех этих перебоев цену на хлеб опять взвинтят, – вздыхает пенсионерка Ангелина Иосиофовна, вытаскивая из АТБ свою потрепанную, почти пустую кошелку. – Им ведь только дай повод накрутить. И опять скажут, что Россия виновата».

Потребители жалуются, что сильно вздорожали некоторые сорта самой простой, вареной колбасы – например, «докторская» стала стоить 350 гривен за килограмм вместо 270. А минеральная вода «Поляна квасова» – 36 гривен против 25 за бутылку.

Яйца продают поштучно – от 6 и более гривен за одно, хотя еще месяц назад они были по 30 за десяток. Но десятками, как ранее, многие уже не покупают – просто не имеют финансовой возможности. Вот и стоят пенсионеры, бабушки и дедушки, в очередях, держа в трясущихся руках пакетики с одним-двумя яйцами. Потому как на их месячную пенсию в 2000 грн ($50) большой яичницы не пожаришь.

«Не могу уразуметь! – выходя из продуктового «гендэлыка», говорит один из таких стариков, назвавшийся Петром Семеновичем. – У нас шо, на Украине, куры перевелись? Та никогда такого кошмара еще не было!.. А может, их всех Зеленский сожрал, а? И не подавился?».

«Та ты шо, не знаешь? – иронично отвечает его супруга, впрягаясь в «кравчучку», заполненную пачками с солью, гречкой, картошкой и спичками. – Говорили же по радио, что многие птицефабрики не работают из-за российской агрессии. Усё ясно? (Подмигивает). И не ори про Зеленского, люди слушают!».

«Та нехай слухают! – машет рукой Петр Семенович. – Мне 75 лет, шо они мне сделают? А я спрошу: а где ж миллиарды помощи, которую Запад якобы дает? Кудой она девается – по карманам наших начальничков распределяется?».

Скорее всего, так и распределяется. И вся эта подлость будет продолжаться, пока не «откалибруют» логово зверя.

Напоследок Петр Семенович сказал:

«Да ладно, потерпим с деньгами, лишь бы не было войны!».

На что в ответ его мудрая супруга ласково постучала ему кулачком по морщинистому лбу и ответила:

«Война уже идет. И без нее, видать, обойтись было уже нельзя. Только жаль, что так долго и с такими жертвами».