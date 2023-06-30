«Похороненный» Залужный дал интервью в США. «Вагнеровцы» прорвутся на Западную Украину?

В западной прессе накануне саммита НАТО появилось свежее интервью, подписанное командующим ВСУ Валерием Залужным. Его основной лейтмотив – какие могут быть претензии к медленным темпам «контрнаступа», если Запад до сих пор не дал истребители Киеву – это всё равно, что идти в атаку с «с луком и стрелами» против Су-35.

«Поскольку более современный российский парк Су-35 имеет гораздо более совершенные радары и ракетную дальность, старые украинские самолеты не могут конкурировать с ними. В результате войска на земле легко становятся мишенью… Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны… Количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перебросить сюда?» – пожаловался Залужный.

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Он нервно отреагировал на упоминание о темпах наступления ВСУ, признавшись, что это его «бесят» вопросы о слишком медленном продвижении. Залужный настаивает, что украинская армия продавливает российскую оборону ежедневно, продвигаясь на несколько сотен метров вперед: «Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу и наблюдателям, но это их проблемы».

При этом Залужный уверяет, что имеет круглосуточную связь с Пентагоном, причем, может жестко ставить вопрос о поставках боеприпасов: «Иногда я могу позвонить и сказать: «если я не получу 100 000 снарядов за неделю, 1000 человек погибнут». Встаньте на мое место».

Украинский военачальник также призвал не драматизировать потери танков «Леопард»: «Мы получили Леопард не для того, чтобы на них ездили на парадах, или фотографировались политики или знаменитости. Они пришли сюда на войну. А Леопард на поле боя – это мишень».

Интересно, что Залужный объявил, будто ВСУ не видят, что после мятежа «вагнеровцев» оборона русских где-то ослабла. Это, кстати, всего скорее, уловка, ведь в последние недели ВСУ как раз занимались тем, что прощупывали «линию Суровикина». Ожидается, что в одно из намеченных мест и ударят все украинские резервы в ближайшее время. Кроме того, сообщалось о продвижении украинцев на флангах Бахмута после ухода оттуда ЧВК.

Так или иначе, но офис Зеленского сообщил сегодня о заседании Ставки. По результатам дано поручение усилить группировку ВСУ на северных границах – белорусском направлении. Похоже, это связано с грядущей передислокацией туда «вагнеровцев».

Обозреватель Юрий Баранчик считает, что задачей ЧВК может быть бросок не на Киев, на Западную Украину, через которую идут поставки западной техники ВСУ.

«Если раньше в планах ЧВК был Харьков, то после успешной апробации на практике, его целью могут быть совсем другие украинские города… Удар с белорусской территории вдоль польской границы в направлении Луцк — Львов. Ибо логистика — ахиллесова пята киевского режима, полная зависимость от западных поставок оружия, боеприпасов и всего остального», – говорит Баранчик.

Впрочем, в этом случае против «вагнеровцев» наверняка будут брошена подмога из Польши и Литвы (возможно, под видом наёмников).