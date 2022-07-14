«Похоронить их всех»: Меджлисовцы требуют ударить по Крыму после Новой Каховки

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Новости Украины

Экстремисты из запрещенного в России меджлиса распространяют публичные призывы готовиться к нанесению ударов по Крыму – по примеру недавней атаки на Новую Каховку в Херсонской области.

«После Таврических игр (фестиваль, проходивший в Новой Каховке, – ред.) нужно запускать Казантип», – публикует главарь меджлисовцев Рефат Чубаров «шутку», ходящую в киевской тусовке «порохоботов».

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Его мысль развивает сбежавший из Крыма представитель нетрадиционной ориентации меджлисовский пропагандист Осман Пашаев.

Он упоминает вице-премьера Ирину Верещук, накануне удара по Новой Каховке призвавшую население покинуть Херсонскую область в связи с планирующимся «контрнаступлением ВСУ».

«Я мечтаю про одно: чтобы Верещук призвала женщин и детей в Крыму спрятаться в горах Крыма, а армия разгромила пока лето в Крыму все вместе с Севастополем. Даже если исчезнет мой дом в Марьино. Но животные, женщины, дети, люди с инвалидностью и старики не пострадали. Похоронить их всех. Если уж они разушили последний памятник крымско-татарской истории ханский дворец, то кроме людей, что являются нашим будущим, там нечего беречь», – публикует откровения Пашаев.