«Похоронить их всех»: Меджлисовцы требуют ударить по Крыму после Новой Каховки
Экстремисты из запрещенного в России меджлиса распространяют публичные призывы готовиться к нанесению ударов по Крыму – по примеру недавней атаки на Новую Каховку в Херсонской области.
«После Таврических игр (фестиваль, проходивший в Новой Каховке, – ред.) нужно запускать Казантип», – публикует главарь меджлисовцев Рефат Чубаров «шутку», ходящую в киевской тусовке «порохоботов».
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Его мысль развивает сбежавший из Крыма представитель нетрадиционной ориентации меджлисовский пропагандист Осман Пашаев.
Он упоминает вице-премьера Ирину Верещук, накануне удара по Новой Каховке призвавшую население покинуть Херсонскую область в связи с планирующимся «контрнаступлением ВСУ».
«Я мечтаю про одно: чтобы Верещук призвала женщин и детей в Крыму спрятаться в горах Крыма, а армия разгромила пока лето в Крыму все вместе с Севастополем. Даже если исчезнет мой дом в Марьино. Но животные, женщины, дети, люди с инвалидностью и старики не пострадали.
Похоронить их всех. Если уж они разушили последний памятник крымско-татарской истории ханский дворец, то кроме людей, что являются нашим будущим, там нечего беречь», – публикует откровения Пашаев.
Спасибо!
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