Похороны «белорусского Флойда»: Потомки советских партизан вставали на колени

15.08.2020, Москва, Елена Острякова

Траурные мероприятия в память о погибшем в ходе беспорядков в Минске мужчине прошли сегодня в Минске. Согласно официальным данным, ранее судимый гражданин подорвался на самодельном взрывном устройстве, которое хотел бросить в ОМОНовцев, разгонявших митинг оппозиции. Майданщики же называют покойного Александра Тайраковского «жертвой милицейского террора».

Изначально «польская сетка Telegram-каналов, модерирующая протесты, звала всех на панихиду и на кладбище, но семья погибшего попросила посторонних не приходить. Тогда мероприятие перенесли на традиционную для протестов прошлой недели площадку у метро «Пушкинская».

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Напомним, Тайраковский погиб в ночь на вторник. По версии МВД, которое сразу же признало этот факт, у Алексея в руках разорвалось самодельное взрывное устройство. Оппозиция эту версию категорически отрицает и возлагает ответственность на ОМОН.

«Сакральную жертву» ждали. Цветы к посольству Белоруссии в Москве, например, понесли уже в понедельник, когда все участники минских протестов были еще живы, но по соцсетям специально запускались слухи о скрываемых властями погибших. Белорусские силовики не стали отрицать гибель Тарайковского, видимо, еще и потому, что по их разумению, он, отсидевший 7 лет за убийство, сакрализации был недостоин.

Но нет ничего невозможного, когда в США уже создан культ другого уголовника Джоржа Флойда, который насильственно насаждают по всему миру.

Уже в четверг цветы к импровизированному мемориалу у «Пушкинской» возлагали не только экзальтированные майданщики, но и послы европейских государств.

А сегодня началось несвойственное славянам, но широко распространенное среди кающихся последователей BLM коленопреклонение. Плюхались и на «Пушкинской», и на панихиде. Слава Богу, массовым это подражание «западным образцам» не стало, но знаковые фоточки иностранные СМИ сделали. Кодировка в системе «свой-чужой» произошла.