Похороны Навального: Что готовят противники Путина

Тело экстремиста-уголовника Алексея Навального было передано его матери на девятый день после его смерти в колонии.

«Мы не знаем, будет ли власть мешать провести похороны так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей», – написала в соцсети пресс-секретарь экстремистской организации ФБК иноагент Кира Ярмыш.

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Этому событию предшествовал некрофильский флешмоб, который устроили в интернете либеральные селебрити и известные иноагенты. Они выкладывали ролики в ютубе, в которых требовали отдать труп. Шоу завершила веселая вдова Юлия Навальная, которая заодно по повесточке осудила и «войну на Украине».

Когда решение о выдаче тела было принято, либералы и иноагенты объявили это своей победой и принялись друг друга благодарить.

«Вдова естественно, на похороны не приедет. И далеко, и билеты дорогие. Вот если бы в Бостон привезли, или в Берлин хотя бы. Тогда да… А мать сына тихонько похоронит на Родине. Только ей он и нужен оказался», – написал в своем тг-канале публицист Сергей Мардан.

При этом эксперты опасаются очередных провокаций со стороны ФБК, подобных тем, которые начались после мнимого отравления Навального в Томске в 2020 году.

«Власти могут требовать, чтобы захоронение состоялось только в России, потому что за границей власти враждебных стран будут осуществлять недостойные манипуляции с телом. Проще сказать – будут подсовывать яды в тело несчастного узника, чтобы обвинить в этих ядах власти России. Они так уже подсунули Новичок ранее в анализы Скрипалю и Навальному», – пишет политолог Сергей Марков.

«Надеюсь, было сделано все, чтобы не допустить провокаций со стороны падальщиков и стервятников, окружавших Навального при жизни и сильно воодушевленных его смертью. Надеюсь, все расследовано и причины смерти зафиксированы железнобетонно. Потому как не стоит ждать от этих хоть чего-то человеческого. Они еще трупом Навального лет пять будут трясти», – беспокоится его коллега Павел Данилин.

Судя по всему, определенные условия семье были выставлены, и она согласилась их выполнить, несмотря на победные реляции либеральной общественности. Экстремист из ФБК Иван Жданов впал замешательство, когда на телеканале иноагенте «Дождь» его попросили рассказать, будут ли делаться «альтернативные экспертизы». Он сказал, что это решит семья, а ФБК не настаивает.

Экстремисты будут раздувать скандал за счет фейковых признаний в «убийстве» продажных силовиков, если таковые найдутся. Они объявили вознаграждение за любую информацию о смерти Навального. Сначала это было 20 тыс долларов, потом сумма возросла до 100. Также они обещают помощь с выездом из России. Однако, как признался Жданов, пока им пишут только психически неуравновешенные люди. При этом он уверенно обещает «рассказать правду» уже в ближайшие дни.

Видимо, Навальный будет похоронен в России, поскольку либералы уже оживленно обсуждают, будут ли власти разгонять «толпу на похоронах». Беглый адвокат ЮКОСА Владимир Пастухов нафантазировал, что в Москве соберется 20-30 тыс человек.

Но отмечание 9 дней пришлось совмещать с акцией жен мобилизованных в Александровском парке и годовщиной начала СВО. Так удалось отчитаться хоть о каких-то собраниях (весьма малочисленных) и задержании 30 человек. Если властям удастся удержать ситуацию на таком уровне, то масштабных провокаций можно не ожидать.

«Та добыча, о трагической судьбе которой теперь на все лады талдычат геополитические джунгли, была загнана уже давно, а фактически и сама пришла на роковую для нее поляну, поэтому то, что с ней случилось в логове «Полярного волка», вовсе не повод для его охотничьей гордости, а, напротив, совсем невыгодный для него поворот событий. Конечно, при большом желании и задавшись такой целью, полярный волк мог бы зорче присматривать за пойманной добычей и даже подкармливать ее и беречь от морозов и прочих неудобств, чтобы демонстративно сохранить в первозданном виде в назидание всему миру как свидетельство своей силы и одновременно открытости и великодушия. Но судьба распорядилась иначе, и, как пел Высоцкий, «кто кого переживёт, тот и докажет, кто был прав, когда припрут». Случившееся в стане «Полярного волка», безусловно, не отразится на его мартовском внутреннем рейтинге, который растет изо всех сил и из всех сухожилий», – пишет политолог Дмитрий Севрюков.