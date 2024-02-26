Похороны Навального: мать в печали готовится к погребению – жена с тусовкой рвут баяны

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Либеральная общественность России и беглые иноагенты готовятся к похоронам экстремиста-уголовника Алексея Навального. Его тело уже доставлено в Москву из колонии «Полярный волк» и находится в одном из моргов столицы.

Иноагент, пресс-секретарь запрещенной в РФ экстремистской организации ФБК Кира Ярмыш объявила в американской соцсети, что ищет зал для публичного прощания с Навальным в конце недели, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В СМИ появилась информация, что блогера похоронят 29 февраля, чтобы отвлечь внимание от оглашения президентского послания Федеральному собранию. Якобы в соцсетях появились приглашения на «наши похороны». Однако ФБК опроверг эту информацию и назвал ее фейком.

Сообщается, что Алексея Навального похоронят на Борисовском кладбище в Москве. Ранее называли Троекуровское и Хованское кладбища.

«Вся движуха вокруг Хованского и Борисовского кладбищ, где вроде бы идет подготовка к похоронам Навального – повторение спецоперации по организации похорон Пригожина. Все произойдет совершенно в другом месте, объявлено о похоронах будет постфактум. То, что либеральное отребье будет этим обстоятельством безмерно разочаровано, в этом нет сомнений. Но мать хочет наконец просто похоронить сына. Это ее право. У мерзавцев, для которых существует исключительно политическая целесообразность, использовать похороны в своих интересах – точно нет ни единого шанса», – написал в своем тг-канале публицист Сергей Мардан.

Разочарования российским либералам добавил руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов. Он заявил, что Навальный умер по естественной причине — от оторвавшегося тромба.

«Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно – он реально умер от тромба», – сказал Буданов.

Это заявление вызвало ярость у предводительницы ФБК экстремистки Марии Певчих. «Врет», – написала она в соцсети. Потом, остро почувствовав ускользающий пафос момента, навальнистка решила выступить с отдельным сообщением.

Она заявила, что Навального вместе с двумя американскими гражданами (вероятно, осужденными в России за шпионаж журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем и Полом Уиланом) должны были обменять на бывшего полковника ФСБ Вадима Красикова, который находится в немецкой тюрьме по делу об убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили.

Как утверждает Певчих, операции взялся содействовать главред связанного с западными спецслужбами проекта Bellingcat Христо Грозев. Он «пачками» выявлял то ли реальных, то ли фейковых агентов российской разведки, чтобы пополнить обменный фонд. Предложение обменять Навального президенту РФ Владимиру Путину якобы донес олигарх Роман Абрамович. Обмен должен был состояться 15 февраля, но Путин в лучших традициях комиксов «Нетфликс» якобы распорядился из личной ненависти убить Навального.

«Ах так, подумал Путин. Навального на свободе я не потерплю. Это абсолютно нелогично и нерационально. Поведение безумного мафиози. Но суть в том, что Путин помешался от ненависти к Навальному. Путин ненавидит его настолько, что действует в ущерб себе и собственным рациональным интересам. Ведь Путин точно знает, что Навальный мог его победить», – провещала Певчих.

Самое печальное, что судя по количеству просмотров, значительное число либералов верят в этот бред.

От версии обмена сейчас все пытаются срочно откреститься. Официальный представитель Кабмина Германии Кристиане Хоффман отказалась ее комментировать.

Скептически отреагировали и те либералы, которые поумнее.

«Возможно, кто-то и закидывал удочки, но Навальный вернулся в Россию явно не для того, чтобы потом уехать. Он сам отрицал возможность обмена. В то же время соратники заграницей могли продавать потенциальным покровителям в политических кругах воздух. Потому что надо было что-то продавать, сейчас уже нечего», – написал либеральный публицист Кирилл Шулика.

«Когда смотришь на историю с плясками на костях Навального, поражаешься циничности этих некродельцов типа Марии Певчих и Юлии Навальной. Они тянут, каждая на себя труп, пытаясь играться в политику, при этом, прикрываясь рассказами о памяти об умершем человеке. Одна рассказывает дикую историю про “обмен”, не понимая, что у нас есть Конституция, прямо запрещающая подобные обмены и выдачу своих граждан. Вторая – и вовсе циничное и лицемерное чудовище, потребовавшее от матери назначить похороны на 29 февраля. Да, именно на этой дате настаивает Юлия Навальная. Ей плевать на память о бывшем муже, о том, что 29 февраля – високосный год, и всем сторонникам Навального будет попросту некомфортно поминать его раз в четыре года», – пишет политолог Павел Данилин.