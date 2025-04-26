Похороны Папы Франциска: все, что нужно знать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Ватикане в эти минуты начинаются похороны почившего на днях Папу римского Франциска. Как сообщает Vatican News, гроб с телом Папы был запечатан перед похоронами в субботу ранним утром в ходе закрытой церемонии в соборе Святого Петра.

Отмечается, что Папа почивал в соборе с среды. После того, как за последние три дня собор посетили огромные толпы людей — в общей сложности около 250 000 человек — собор Святого Петра опустел, когда последние скорбящие простились с покойным.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Покойный Папа был выставлен для прощания перед алтарем Confessio в деревянном гробу, укрытый красной ризой, с белой митрой и розарием в руках — гроб стоял на уровне земли, без катафалка. Это было решение самого Франциска.

Как сообщает Vatican News, церемония запечатывания гроба, возглавляемая кардиналом-камерленго Кевином Фарреллом, началась с чтения документа, в котором были перечислены этапы жизни Хорхе Марио Бергольо и его наиболее важные деяния в качестве Папы. В документе говорилось, что память о 266-м Папе «останется в сердце Церкви и всего человечества».

Среди важных вех были упомянуты его пребывание в Германии в конце 1980-х годов и его деятельность в Аргентине:

«Он был простым и популярным пастырем в своей архиепархии, много путешествовал, даже на метро и автобусе. Он жил в квартире и сам готовил себе еду, потому что чувствовал себя обычным человеком».

Архиепископ Диего Равелли накрыл лицо Папы белым шелковым полотном, а кардинал-камерленго Фаррелл окропил Франциска святой водой. Затем в гроб вместе с Папой положили мешок с монетами и медалями, отчеканенными во время его понтификата.

Затем на цинковый гроб положили крышку, крест и герб Франциска, а также табличку с именем Папы, датами его жизни и служения, в то время как пели псалмы.

После того как цинковый гроб был запечатан, на него, по традиции, были нанесены печати кардинала-камерленго и Префектуры Папского двора, Управления литургических торжеств и Ватиканского капитула. Затем был запечатан деревянный гроб с крестом и гербом покойного Папы.

Итальянское издание Corriere della Sera добавляет подробности: в публикации говорится о расписании , присутствующих на церемонии главах государств и маршруте траурного кортежа.

Церемонию проведет кардинал Джованни Баттиста Ре, затем состоится погребение в базилике Санта-Мария-Маджоре «С достоинством, но как всякий христианин». Это одно из последних пожеланий, высказанных папой Франциском относительно своего погребения, «в соответствии» со стилем его понтификата: скромным и близким к простым людям.

Церемония начнется в 10 часов утра по Риму, похороны состоятся без помпы, организованные в три этапа, утвержденные самим Франциском 29 апреля 2024 года: обряд констатации смерти в частной часовне дома Папы; перенос тела в собор Святого Петра, прощание верующих и закрытие гроба; обряд похорон и погребение.

Сообщается, что церемонию похорон проведет кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов, почетный префект Конгрегации по делам епископов и почетный председатель Папской комиссии по Латинской Америке. Как и в случае с Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI, церемония состоится на площади перед собором Святого Петра, где для этого случая будут установлены несколько больших экранов.

За траурной мессой по Франциску последуют Ultima Commendatio и Valedictio — благословения, предшествующие погребению папы: первое — это молитва, которая вверяет земле тело умершего; второе — последнее прощание.

«Делегация Аргентины во главе с президентом Хавьером Милей будет сидеть в первом ряду на похоронах», сообщил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни. Делегации глав государств будут сидеть справа от алтаря. После Аргентины будет Италия.

На прощание с Папой в Риме собрались многие лидеры и представители со всего мира: от президента США Дональда Трампа до его французского коллеги Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«На данный момент зарегистрировано 182 иностранные делегации, половина из которых планирует присутствие глав государств или правительств», — сообщил министр внутренних дел Италии.

Финальным этапом станет перенесение гроба из базилики Святого Петра к месту погребения, которым по завещанию Бергольо является базилика Санта-Мария-Маджоре, между Капеллой Паолина, где находится икона Мадонны Salus Populi Romani, и Капеллой Сфорца.

Похоронная процессия от площади Святого Петра до базилики Санта-Мария-Маджоре протяженностью шесть километров и продолжительностью около получаса, пройдет по улицам центра Рима под «внимательным наблюдением» сил правопорядка, мимо некоторых символических мест столицы.