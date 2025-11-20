«Похоже на радиоигру глобалистов»: Западные СМИ вбрасывают данные о новом плане по Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Целый ряд западных медиа накануне продолжил раскручивать тему о якобы разработанном в США и Россией новым проектом соглашения по Украине из 28 пунктов.

Первым, как писал «ПолитНавигатор», о существовании тайного плана сообщило американское издание Axios. Далее, но уже с рядом более конкретных деталей пошли новые публикации.

Например, Financial Times, ссылаясь на американские источники во власти, утверждает, что «новое радикальное предложение РФ и США предусматривает значительные уступки со стороны Киева, и президента Владимира Зеленского уже призвали принять его».

«Рейтер» пишет, будто проект плана потребует от Украины отдать остающуюся под ее контролем часть Донбасса, сократить численность ВСУ наполовину и отказаться от ряда вооружений. Кроме того, план предусматривает признание русского языка официальным и прекращение гонений на Церковь.

«Лицо, ознакомленное с документом, описало его как очень общий документ, который «сильно склоняется в пользу России». Другое лицо, ознакомленное с планом, назвало его «очень удобным для Путина». Чиновники в Киеве, ознакомленные с планом, заявили, что он глубоко соответствует максималистским требованиям Кремля, и что без существенных изменений он будет неприемлемым для Украины», – пишет издание.

Axios в новой публикации утверждает, что спецпосланник США Стив Уиткоффом отказался встречаться с Владимиром Зеленским в Анкаре, поскольку тот отверг этот мирный план.

«Вместо этого Зеленский отправился в Анкару с другим планом, разработанным вместе с европейскими партнерами, который Россия никогда не примет», – рассказал Axios американский чиновник.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Россия не получала от США проекта соглашения по Украине такого уровня».

Работавший в США тележурналист Валентин Богданов в новую сделку не верит.

«Всплеск информ-эмоций по поводу «мирного плана США» напоминает хорошо спланированную радиоигру глобалистов и их медиа. По принципу «встречного пала». Не удивительно, что после публикации части из 28 пунктов Financial Times сразу же заявляет, что Украина отвергает их как максималистские и пророссийские. То есть, «слили» и опубличили, чтобы сразу же и дискредитировать. На самом деле, так будет с любым «мирным планом» по Украине, если он будет предполагать испрашивание мнения самой Украины. Есть только один 100% рабочий для Киева вариант. Капитуляция. Но в США к этому (пока) не готовы. Значит, до следующего плана».

Будто в подтверждение этих слов The Wall Street Journal сообщает, что высокопоставленная делегация армии США прибыла с необъявленным визитом на Украину. Это министр армии Дэниел Дрисколл, начштаба генерал Рэнди Джордж и командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. 18 ноября они вылетели в Польшу и поздно вечером сели на ночной поезд до Киева.