Похоже на зависть. Украина формирует «вооружённые силы Ичкерии» в составе ВСУ

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Новости Украины

4 августа в Киеве состоялась примечательная пресс-конференция, посвящённая созданию «вооружённых сил Чеченской республики Ичкерия» в составе ВСУ.

Прессуху почтили своим присутствием «почётный консул Чеченской республики Ичкерия в Украине» Юрий Шулипа, «начальник информационного-аналитического отдела ОБОН Министерства обороны ЧРИ в иностранном легионе Украины» Хусейн Джамбетов, «представитель правительства Чеченской республики Ичкерия в Украине» Ахмад Алевиев, и гвоздь программы – последний оставшийся в живых недобиток из бандитской шайки Джохара Дудаева, «министр культуры» и «бригадный генерал» Ахмед Закаев, выступающий как «глава правительства Чеченской республики Ичкерия».

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(ОБОН – отдельный батальон особого назначения. Единственное военное формирование «вооружённых сил ЧРИ».)

Прежде чем перейти к сути события, сделаем небольшое лирическое отступление, посвящённое личности внезапно всплывшего на Украине Ахмеда Закаева, практически забытого и долгое время тихо сидевшего за лондонским плинтусом беглого дудаевского боевика.

Как известно, за бывшим театральным актёром Закаевым числится немало «подвигов», совершённых им в первую чеченскую кампанию. Оборона селения Гойское, бои за Урус-Мартан, наступление на Грозный в марте 1996 года, похищения людей, пытки и убийства военнопленных и ещё много чего в том же духе.

Проиграв «президентские выборы» Аслану Масхадову после ликвидации Джохара Дудаева российскими ВВС, Закаев какое-то время вернулся двигать культурку внутри «Ичкерии», а с 2000 года, как только вторая чеченская кампания начала набирать обороты, бывший актёр принялся колесить по европам, в тщетной надежде добиться политического признания бандитско-шариатского режима, от лица которого и выступал.

Когда всем, даже самым упёртым боевикам, стало ясно, что «Ичкерия» вот-вот закончится, Закаев некоторое время пытался добиться от Москвы более широкой автономии для Чечни, но вместо этого получил уголовное преследование за совершённые военные преступления.

Пришлось «бригадному генералу» найти прибежище в Великобритании, где он был обласкан и пригрет оскароносной актрисой-троцкисткой Ванессой «Красная могила» Редгрейв.

сладкая парочка: троцкистка Редгрейв и террорист Закаев

Проживая примаком на жилплощади Редгрейв, Закаев, как и многие предатели и мерзавцы до него, получил политическое убежище в Великобритании, куда вскоре переехала и его семья.

Как известно, официальный Лондон отказывается выдавать Закаева в Россию на основании обвинений в убийствах и похищении людей, отбрёхиваясь, будто клиент «признаёт всего лишь одно убийство по неосторожности». Ну, а на нет и суда нет.

с Темзы выдачи террористов нет. Крайний справа откинувший копыта Литвиненко

В России Ахмеду Закаеву инкриминируют преступления по 11 делам, среди которых значатся организация захвата заложников в театральном центре на Дубровке и средней школы в Беслане.

Интересно, что отношения Закаевым испорчены не только с Россией и проклявшим его родовым тейпом, но и с экстремистской организацией «Имарат Кавказ», в который была преобразована «ЧРИ» решением дудаевского геббельса Доку Умарова.

Конфликт произошёл на почве «государственного строительства». Шайка Умарова видела «ЧРИ» в составе бумажного образования «Имарат Кавказ» как шариатское государство и себя как главарей его, тогда как Закаев, решением находящегося в Европе так называемого «парламента ЧРИ», был назначен «премьер-министром ЧРИ» и соглашался признать «президента ЧРИ» только избранного «на всечеченских выборах».

Примечательно, что ни Ахмада Кадырова, ни его сына Рамзана, Закаев законными главами Чеченской республики в составе Российской Федерации не признал и даже отказался вернуться на родину, получив официальную амнистию.

Таким образом, «бригадный генерал» стал исчадием у себя дома, «шайтаном» и личным врагом Рамзана Кадырова, подлежащий безусловному уничтожению.

Сам факт того, что Закаев внезапно возник на Украине, как «законный представитель ЧРИ», благословляющий создание «вооружённых сил Ичкерии» в составе ВСУ, свидетельствует о том, что лондонские хозяева потребовали от него плату за два десятилетия спокойной жизни на два дома: помимо Великобритании, Закаев частенько ошивался в Польше, где ему давали возможность подрабатывать на киносъёмках всевозможного киношлака (актёр же!) в ролях «плохих русских» из разряда «третий слева в пятом ряду».

На прессухе в честь столь могучего события, Закаев театрально метал громы и молнии, обвинял Путина в геноциде «братского украинского народа» и проводил параллели с войной в Чечне.

Закаев проклинает Россию и Путина

Исходя из того, что за всю свою немаленькую речь он так и не произнёс ничего существенного, было понятно, что Закаеву на мероприятии отводилась роль свадебного генерала и посажённого отца, который должен был придать хоть какой-то вес новому туземному формированию в составе ВСУ.

По словам Закаева, именно ему ещё 26 февраля пришла в голову плодотворная идея «о создании добровольческих батальонов для борьбы с российской агрессией», после чего «премьер ЧРИ» скрепил личной подписью соответствующий «закон о сотрудничестве с Украиной».

укроСМИ берут интервью у “дорогого гостя”

Двое других приглашённых на сходку чеченских боевиков были немногословны и лаконичны. Один из них заверил присутствующих, что чеченцы и украинцы уже бок о бок сражаются с общим врагом и пообещал, что вместо слов докажет дела поступками. Другой «шайтан» поблагодарил «высшее правление Украины за предоставленную возможность помочь украинскому народу в эти нелегкие моменты истории».

Выступающие часто и густо совали в речь термин «русизм», против которого они якобы и ведут свою священную войну. Что, по идее, должно было хорошенько подмаслить принимающую сторону: ненависть к русским – так много общего!

Идеологическую подкладку под мероприятие подвёл «почётный консул ЧРИ в Украине» Шулипа, назвав путинскую Россию «экзистенциальной угрозой всему человечеству» и заявив, что «на стороне Украины и за свои страны» сегодня воюют крымские татары, белорусы и чеченцы, «сдерживая нападение России на Европу», отчего «необходимо разгромить экзистенциального врага здесь, на Украине», чтобы затем мирно разойтись по домам и зажить, наконец, «дружной европейской семьёй народов».

«Консулом» Шулипой было сказано много чего и про СССР, и про Россию, «имперский осколок, давший рецидив 24 февраля», и про «начатую Путиным четвёртую мировую гибридную войну, угрожающую перекинуться на Европу», и прочая бредовая лапша, развешиваемая бандеровской пропагандой без нормы на уши «громадян» и европейцев, живущих в режиме жесточайшего информационного фильтра.

“консул” Шулипа

Главный посыл, направленный Закаевым и Шулипой «мировому сообществу»: пора признать независимость «Ичкерии» и её «вооружённые силы»; с 1994 года телились – получили Путина, Кадырова и чеченский спецназ, а теперь и «четвёртую мировую гибридную войну»; пора исправлять ошибки!

Если учесть, что «Ичкерия» – это часть террористического псевдогосударства «Имарат Кавказ», то Киев не только лишний раз доказывает своё духовное родство с ИГИЛ и Аль-Каидой (запрещены в России), но и толкает в эту же помойную яму «партнёров и союзников Украины».

Впечатление от состоявшегося «ичкерийского» шабаша с участием Закаева создалось следующее: Зе-режим и главари ВСУ остро завидуют, что в составе союзных сил в Донбассе весьма эффективно воюют чеченцы из полка специального назначения имени Ахмада-хаджи Кадырова Росгвардии РФ. Боевые укропы реально боятся с ними сталкиваться и, как неисправимые попугаи, решили сделать собственный аналог.

Лондон чем мог – помог, прислав в качестве организатора и идейного вдохновителя старого террориста и «бригадного генерала ЧРИ» Ахмеда Закаева, один вид которого должен вдохновить «захысныков» на подвиги.

Если учесть, что на стороне ВСУ последние 8 лет воюет парочка батальонов «шайтанов», отметившихся карателями в ходе «АТО», «вооружённые силы ЧРИ в составе ВСУ» могут быть представлены от силы полубригадой, в которую сольют все имеющиеся в «украинском иностранном легионе» чеченские туземные формирования, боеспособность которых несоизмерима с чеченским полком спецназа Росгвардии.

ВСУ и бандеровскому Зе-режиму новая единица в рядах ВСУ одержать «пэрэмогу» никак не поможет, зато спецназовцам из полка Рамзана Кадырова будет намного легче находить и укладывать в землю «шайтанов», которые у них давно на особом счету.

И лишь одно вызывает сожаление. Что на сходняке не сказал своего веского заключительного слова товарищ «Калибр».