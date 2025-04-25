Похоже, Зеленский сознательно ведёт Украину к выплате репараций – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
25.04.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Сделка о полезных ископаемых, которую заключил Зеленский, фактически является соглашением о выплате Украиной репараций.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил экс-спикер парламента, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сделка о полезных ископаемых, которую заключил Зеленский, фактически является соглашением о выплате Украиной репараций....

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«Это соглашение о недрах превратилось в соглашение, фактически, выплаты репараций государством, которое сегодня страдает от агрессора, выплаты репарации третьему государству. Потому что у нас хотят забрать не только полезные ископаемые, у нас хотят забрать еще порты, газопровод, атомные станции», – возмущался Разумков.

«Ну и последствия мы понимаем – отдать все то, что пока что остается украинским после начала полномасштабного вторжения. Вот вам и план. Кстати, это пункт плана как раз Зеленского.

Возможно это не ошибка, не непрофессионализм, а возможно это и есть реальный план – сделать так, чтобы на Украине ничего не осталось. Я не знаю, это нужна задавать вопрос им», – подытожил депутат.

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