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Новости Украины

Украинские вооружённые формирования, понимая, что их позиции под Песками и Авдеевкой трещат, чисто из злобы ведут беспорядочный огонь по Донецку из дальнобойной артиллерии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стало прилетать туда, куда не прилетало никогда, где я, собственно, и жил [в Донецке]. Боятся, паникуют или психуют люди? Вот, если у кого-то убило в соседнем подъезде, можно получить какие-то эмоции, негодования, проклятия. А так, все настолько привыкли. И все этого ждали.. Ждали, когда у укропов затрещат позиции под Авдеевкой и Песками, они будут выпускать по городу чисто из злобы. Это какая-то их не национальная особенность, а девиация, сдвиг по фазе. Самое яркое я видел в бункере под «Азовсталью». Мрази же знали, что из-за них электричества нет ни в Мариуполе, ни в сёлах на сотни километров вокруг. Но всё равно они, уходя, засыпали в каждый генератор сахарный песок. От души, в бензобак. Просто чтобы не досталось», – рассказал военкор.

«Мне один из предводителей-создателей «Азова» показал, сколько он за два месяца на заводе получил, СМС с отчётом. 190 тысяч гривен – это 380 тысяч рублей. По украинским меркам космическая сумма. Последний перевод пришёл уже накануне разговора, когда они начали разминировать проходы для выхода. И он мне показал эту СМС, что, в принципе, мы могли бы сидеть тут ещё очень долго. Но это тоже надо на 90 делить все эти рассказы пленных. Они прекрасно понимали, что Киеву они нужны как мертвецы, поэтому они и собрались сдаваться», – вспоминал Стешин.

Кроме того, в ходе обследования подземных сооружений «Азовстали» был обнаружен изотермический фургон. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. Напомню, что командование «Азова» перед сдачей в плен, публично обращалось к Зеленскому забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории», – сообщили в ведомстве.

Примечательно, что никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших на комбинате «Азовсталь» украинских националистов не поступало.

В Минобороны также сообщили, что время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших «азовцев» четыре мины, совокупной массы взрывчатого вещества которых было бы достаточно для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел.

«По результатам допросов пленных боевиков «Азова» установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации – обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую «репутацию» киевского режима и лично Зеленского», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что в ближайшее время российская сторона планирует передать тела украинских военных киевским представителям.