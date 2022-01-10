Покинувшая Россию навальнистка пообещала Киселеву вернуть Крым Украине

10.01.2022  14:41 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В случае прихода к власти в России сторонников заключенного в тюрьму блогера-мошенника Алексея Навального, они отдадут Крым Украине.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила бывшая глава штаба Навального в Красноярске Яна Герасимова, покинувшая Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае прихода к власти в России сторонников заключенного в тюрьму блогера-мошенника Алексея Навального,...

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Герасимова нехотя ответила на вопрос о будущем Крыма, который ей также покинувший Москву журналист-либерал Евгений Киселев.

– Представим себе, что путинский режим рухнул, представим, что может быть не сразу, может быть, спустя какое-то время Россия вернется к более демократическому образу правления и к власти придут другие люди, которым надо будет восстанавливать нормальные отношения с внешним миром, в том числе с соседней Украиной – что с Крымом будем делать? Будете ли отдавать Крым обратно?», – спросил Киселев.

– Лично я не могу этого решать, конечно, – заявила Герасимова.

– Ну если бы вы стали президентом России? Такое же возможно, в конце-концов. Пройдет еще десять лет, вы станете знаменитым политиком общероссийского уровня, будете баллотироваться на выборах, вдруг победите и у вас на руках будет серьезная проблема – аннексия Крыма, не признанная практически всем миром, которая тяжелым грузом лежит на отношениях между двумя странами. Проблему надо как-то решать», – продолжил Киселев.

– Мне кажется, вы сейчас сам ответили на свой вопрос – аннексия Крыма, не признанная всем миром. Я думаю, большинство людей согласны с тем, что это неправильно и это не зря не признано всем миром, – продолжила юлить Герасимова.

– То есть, будем возвращать?, – не успокаивался Киселев.

– Да, – заверила соратница Навального.



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