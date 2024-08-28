Покинувшие Украину отказываются пополнить ряды ВСУ

Анатолий Лапин.  
28.08.2024 14:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Сбежавшие за границу граждане Украины не спешат пополнять ряды ВСУ. Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Лапина, намерения украинской власти сформировать из беженцев новые бригады за счет европейских партнеров, вряд ли выполнимы.

Сбежавшие за границу граждане Украины не спешат пополнять ряды ВСУ. Об этом в эфире...

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«Зеленский говорит, что мощно сформирует две бригады. Мы видим заявления поляков и, если не ошибаюсь, Франция сказала, что они готовы формировать бригады из украинцев, которых обучат, оденут, снаряжение дадут и так далее – из украинцев, которые сейчас за границей.

Но я по определенным делам был за границей, и, видя очень много украинцев, не вижу их активной позиции с намерением мобилизоваться в ВСУ. Я не вижу призывов нашей диаспоры, не вижу разъяснительной работы нашего МИДа. Я этого нигде не видел. Да, они все переживают за Украину, они все волонтерят, донатят, но нам нужно ВСУ, потому что может так произойти, что им не будет куда возвращаться», – заявил Лапин.

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