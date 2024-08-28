Покинувшие Украину отказываются пополнить ряды ВСУ

Сбежавшие за границу граждане Украины не спешат пополнять ряды ВСУ. Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Лапина, намерения украинской власти сформировать из беженцев новые бригады за счет европейских партнеров, вряд ли выполнимы.

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«Зеленский говорит, что мощно сформирует две бригады. Мы видим заявления поляков и, если не ошибаюсь, Франция сказала, что они готовы формировать бригады из украинцев, которых обучат, оденут, снаряжение дадут и так далее – из украинцев, которые сейчас за границей.

Но я по определенным делам был за границей, и, видя очень много украинцев, не вижу их активной позиции с намерением мобилизоваться в ВСУ. Я не вижу призывов нашей диаспоры, не вижу разъяснительной работы нашего МИДа. Я этого нигде не видел. Да, они все переживают за Украину, они все волонтерят, донатят, но нам нужно ВСУ, потому что может так произойти, что им не будет куда возвращаться», – заявил Лапин.