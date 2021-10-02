Покинувший Москву журналист: «Украину ждет вторжение. РФ и Китай начнут одновременно»

02.10.2021 12:17 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Россия готовит военное вторжение на Украину, которое последует с территории Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время» пишет перебравшийся на Украину бывший московский либеральный журналист, экс-редактор международного отдела портала «Лента.ру» Иван Яковина, обслуживающий сегодня интересы антироссийской пропаганды Киева.

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Он призывает обратить внимание на заявление белорусского президента Александра Лукашенко, сделанное после его последнего визита в Сочи.

«Особое внимание у нас сейчас к украинскому участку. Что мы там будем делать? Вы видите, они туда в Украину тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают, фактически, базы. Соединенные Штаты создают базы на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что проводит по этому вопросу консультации с Владимиром Путиным.

«Мы договорились, что там надо принимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем», – добавил президент Белоруссии.

«Думаю, что эти заявления Лукашенко подтверждают одну мою теорию, о том, что Путин сейчас не собирается захватывать Беларусь, как многие считают, а он намерен инкорпорировать белорусскую армию в состав российской. Или просто получить контроль над белорусскими вооруженными силами, чтобы с севера угрожать Украине или даже напасть», – считает автор.

Автор киевского журнала признает, что его «эта история пугает».

«Видите, и китайцы сейчас готовятся к войне, строят флот, усиливают армию, и россияне давят на белорусов, чтобы те полностью передали свою армию под контроль РФ. Мне кажется, что если и будет какая-то серьезная военная заваруха в ближайшие годы, то Китай и Россия, скорее всего, начнут это одновременно, чтобы США и Запад в целом просто не успели отреагировать», – считает журналист.

По его словам, Китай начнет что-то против Тайваня, а Россия – против Украины.

«Поэтому я всегда призываю всех помнить: для Путина Украина остается его главной нереализованной мечтой. Лукашенко уже проговаривается, что они с Путиным сидят и постоянно обсуждают Украину. Мне кажется, на это надо обратить внимание, как минимум, а как максимум — готовиться к возможным неприятным последствиям», – резюмирует Яковина.