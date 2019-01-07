Покинувший Украину журналист пообещал бандеровцам «полный пипец»

07.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинским элитам, каждая «перемога» которых – гвоздь в крышку собственного гроба, нужно ежедневно бить челом своему томосу, чтобы не допустить лобового столкновения с русскими.

Об этом в эфире YouTube-канала «News Front» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, украинские элиты не понимают простых вещей.

«Чем менее русской будет становиться украинская территория, тем меньше жизни будет на ней оставаться. Так сложилось. Вы посмотрите на все их достижения, на все их «перемоги». У них каждая «перемога» – это капец, это очередной гвоздь в крышку гроба. И они бегают, радостные», – отметил эксперт.

Он посоветовал бандеровцам ежедневно молиться, чтобы русские не продолжили начатую ещё в 1940-х борьбу с украинским национализмом.

«Да вам надо молиться этой своей томосной фикции каждый день, чтобы не дай Бог вот эта бандеровская плесень реально не сошлась в лобовом столкновении с русскими. Не дай Бог! Потому, что вас так закатают, с вами такое сделают…

Вы ж поймите: то, что не доделали в сороковых и пятидесятых годах, сейчас уже доделают, доведут до конца. Для вас, для вот этой бандеровской плесени – это будет очень страшно. Потому что за вами не вот эти регионалы, не эта продажная шваль, которая готова за деньги любую жопу целовать и делать всё, что угодно, и которая вас создала для своих целей, а придут другие люди. И те, кто за вами придут – для вас это будет полный пипец», – добавил историк.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Ваджра заявлял, что Украина никогда не будет дружественным России государством – это проект, нацеленный на разделение одного народа.