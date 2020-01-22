Поклонская готова стать прокурором Чечни

22.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская после окончания своих парламентских полномочий вернется в органы прокуратуры.

Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Поклонская не исключила, что может возглавить прокуратуру любого субъекта Российской Федерации.

«Я прикомандирована в Думу. Я обязана по истечению сроков депутатства, меня обязаны восстановить в должности, но не обязательно в Крыму. То есть мне должны будут дать равнозначный субъект и я должна быть восстановлена в должности прокурора субъекта», – заявила Поклонская.

Российский журналист, телеведущий Олег Кашин предложил ей уехать в Чечню.

«Чеченская республика, я думаю, очень хорошо вам подойдет», – сказал Кашин.

Поклонская в свою очередь не отвергла эту идею.

«Мне Чеченская республика очень нравится, я никак не доеду туда, но я обещаю – в прошлый раз обещала приехать туда и обязательно сдержу свое обещание», – заявила политик.