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Поклонская издаст книгу с аниме о Русской весне в Японии и Китае
Наталья Поклонская вместе с мужем Иваном Соловьевым написала книгу про Русскую весну, в котрой раскрыла «некоторые секреты».
Об этом депутат Госдумы РФ рассказала в интервью блогеру Марии ПРО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы с мужем планируем завершить книгу к пятилетней годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Книга будет содержать секреты и некие интриги. Многие, я думаю, увидят в этой книге себя с разных сторон. Но мы все делали корректно», – сказала Поклонская.
По ее словам книга проиллюстрирована японскими аниме. Она будет издана в России, Японии, Китае и Сербии.
Метки: Наталья Поклонская
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