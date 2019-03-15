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15.03.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Киев, Политика, Россия, Украина
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Поклонская: Киев будет наш

Россия через 5-10 лет продолжит воссоединение со своими историческими землями, в перспективе вернёт себе и Мать городов русских – Киев.

Об этом Поклонская сказала на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А какой будет Россия через 5-10 лет – я вам скажу – процветающей, сильной и увеличивать свои старые, добрые, кровные границы и, я надеюсь, что и Киев, наш Киев, тоже будет процветать», – сказала Поклонская.

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