Поклонская: Киев будет наш

15.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Россия через 5-10 лет продолжит воссоединение со своими историческими землями, в перспективе вернёт себе и Мать городов русских – Киев.

Об этом Поклонская сказала на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А какой будет Россия через 5-10 лет – я вам скажу – процветающей, сильной и увеличивать свои старые, добрые, кровные границы и, я надеюсь, что и Киев, наш Киев, тоже будет процветать», – сказала Поклонская.