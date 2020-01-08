Поклонская: Крушение украинского самолёта подстроено

08.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Крушение украинского пассажирского самолёта в Иране могло быть подстроено США с целью разжечь войну. Такую версию в своем блоге выдвигает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«В последнее время мы наблюдаем, как искусственно разгорается военный конфликт на Ближнем Востоке: вначале американские военные без суда и следствия убивают иранского генерала Касема Сулеймани, затем отдаётся приказ о приведении американских войск в полную боевую готовность. И вот сегодня ночью — эта трагедия. С учётом такой предыстории появляются определённые мысли, что причиной крушения самолёта и гибели людей является не техническая неисправность, а огромное желание кого-то разжечь крупномасшабную войну», – пишет она, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гибель людей ничего не значит для таких провокаторов: человеческая жизнь (как и целые страны) для них является всего лишь инструментом для достижения цели — стать мировым гегемоном. И причиной, по всей видимости, является подлое преступление против мира и каждого из нас. Кто его совершил — ещё предстоит разобраться.

Я соболезную каждому человеку, понесшему такую утрату, всему украинскому народу и руководству страны. Между нашим народом нет границ — мы один народ, поэтому это и наша боль… Мы поддерживаем Украину и скорбим вместе с ней», – отмечает Поклонская.