26.12.2018, Москва,   Галина Шершнева
 
Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Поклонская начала рубить правду-матку по Донбассу

Россия должна быть более активной на Донбассе — дать всем жителям гражданство и признать ЛДНР.  Об этом в интервью youtube-каналу «Первый проект» заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для жителей Донбасса это необходимость. Сегодня там дети, которые имеют свидетельство о рождении ЛНР и ДНР, не могут бесплатно получить медицинскую помощь ни на Украине, ни в России. Они оказались за бортом жизни. По всей области нет ни одного офтальмологического кабинета, нет хирурга детского. Дети, нуждающиеся в помощи, – не граждане ни Украины, ни России. Они выброшены. Они заложники политической ситуации.  Россия должна быть более активной, дать всем гражданство и признать ЛДНР», – сказала Поклонская.

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Она полагает, что Россия не должна в этом вопросе бояться внешнеполитических сложностей и давления.

«России необходима Украина, а Украине невероятно как необходима Россия. Мы один народ. Невозможно подумать, что Украина — это отдельной государство с отдельной культурой и историей. У нас общая вера, общие традиции, у нас куча родственников. Мы гордимся подвигами наших общих предков. Люди понимают это. Я надеюсь, что все наладится, и Украина станет процветающей страной. Но нормальная Украина. Это окраина России, это Россия. Я не вижу существование Украины вне России, ее быть не может, она не нужна», – сказала Поклонская.

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