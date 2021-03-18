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18.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Поклонская нахваливает Гордона и жалеет «прекрасного артиста» Зеленского

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский – «прекрасный актер», чьи фильмы пропагандировали «дружбу между народами», но теперь его становится «немного жаль». Об этом в эфире телеканала RT заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Поклонской, Зеленский сегодня несамостоятелен при принятии решений и зависит от олигархов из Запада.

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– Как вы вообще к Зеленскому относитесь? – спросил у Поклонской телеведущий Антон Красовский.

– Нормально. Он очень прекрасный артист, сценарист, режиссер, фильмы у него великолепные, добрые. Фильмы и творчество направлены на добрые отношения между людьми – российскими и украинскими», – заявила Поклонская и добавила, что сейчас она относится к Зеленскому «с некоторым сожалением».

«Я понимаю, что он совершенно несамостоятельный политик. Я понимаю, что даже при огромном желании прекратить войну и наладить отношения, выстроить в стране порядок он этого сделать не может, потому что он несвободен. Кто б его знал, от кого он зависит – от Запада, от олигархов, от элит – без понятия, – заявила Поклонская.

Также она похвалила украинского пропагандиста Дмитрия Гордона: «Он грамотный очень журналист и смелый, потому что один он набрался смелости, взял у меня интервью. Причем, у него талант – дать человеку, у которого он берет интервью, раскрыться. Я не знаю, как он умеет это делать, но он проявляет интерес к собеседнику и поэтому ты хочешь ему рассказать – прям больше и больше, и ты хочешь с ним поделиться. Иногда даже люди не замечают того, что говорят вещи, о которых даже не надо говорить».


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