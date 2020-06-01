Поклонская написала жалобу в ООН: Украинское ТВ собирает экстренное ток-шоу

01.06.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила обращение в ООН с жалобой на Украину, отказывающуюся прекращать водную блокаду Крыма.

Об этом говорится в заявлении Поклонской, которое распространила ее пресс-служба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Уважаемый Владимир Александрович, Вы не согласны с позицией и ответом крымчан на государственный переворот 2014 года. В цивилизованном мире за политический выбор миллионов людей никто не расстреливает их и не применяет репрессии, поскольку такие методы являются преступными.

Государство-член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также экологии части Юго-Восточной Европы.

Напомню, что стоки реки Днепр имеют международный характер и берут своё начало с территории России, где формируется основной объём воды Днепровского бассейна, поступающей в Украину.

Как бы не сопротивлялись националистические силы, но даже реки соединяют наши страны.

Готова к проведению дипломатических переговоров по данной теме и надеюсь на конструктивный диалог. Одновременно сообщаю, что соответствующее письмо находится у Верховного комиссара по правам человека ООН госпожи Бачелет», – пишет Поклонская.

Следует отметить, что ее письмо достигло одну из целей – тема возможности возвращения подачи воды в Крым станет одной из предложенных для дискуссий на ток-шоу «Свобода слова», которое выйдет вечером в понедельник на телеканале ICTV олигарха Виктора Пинчука, зятя экс-президента Леонида Кучмы.

Ранее бывший глава партии Юлии Тимошенко в Крыму Андрей Сенченко заявлял, что именно он, занимавший должность замглавы президентской канцелярии в 2014 году после переворота в Киеве, инициировал начало водной блокады полуострова.