Поклонская не смогла и сменила место работы

10.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская стала заместителем председателя Комитета по международным делам. Соответствующее решение было принято сегодня депутатами российского парламента.

«Буду стараться принести пользу в новом комитете», – пообещала Поклонская, поблагодарив коллег по Думе за поддержку.

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Напомним, что Поклонская как бывший прокурор не смогла продемонстрировать прорывные результаты на предыдущем месте работы – должности заместителя председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В марте 2019 года Поклонская утверждала, что у нее есть материалы о вопиющих случаях коррупции в Госдуме. Она заявляла, что у целого ряда действующих парламентариев обнаружились недвижимость и банковские счета за границей, а именно в Финляндии и Франции.

Однако эта информация не была рассмотрена на заседании комитета, так как на него не явились члены комитета из «Единой России». Это произошло уже после голосования по пенсионной реформе, на котором Поклонская единственная из «Единой России» голосовала против.

После жалобы в руководству фракции и руководству Госдумы на следующее заседании комитета все депутаты явились как положено. Однако это оказалось последним заседанием комитета, и все имеющиеся материалы на нем рассмотреть не удалось. Вскоре после этого заседания комитет расформировали в рамках «оптимизации работы комитетов» Госдумы. Комитет объединили с Комитетом по этике, но Поклонскую даже в качестве рядового члена в новый комитет не пригласили. Таким образом, её фактически изолировали и лишили доступа ко всей информации, отмечал телеканал «Царьград».