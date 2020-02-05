Поклонская обнажилась для «Эхо Москвы» – физически и политически

05.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская своеобразно «поддержала» оппозицию в прямом эфире российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

Член «Единой России» решила морально поддержать участников беспорядков в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Человеческий язык никогда не будет старомодным, – заявила депутат и сняла кофту, под которой была футболка с надписью «Я/МЫ Поклонская». – На фоне московских событий, посмотрите, в какой я красивой футболочке».

«Блестяще», – отреагировал радиоведущий Егор Жуков.

Отметим, что до этого в студии обсуждались летние гражданские беспорядки в Москве, а надпись на футболке выполнена в стилистике либералов, поддерживавших оппозиционного журналиста Ивана Голунова, с именем которого протестующие выходили на улицы.