05.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Поклонская обнажилась для «Эхо Москвы» – физически и политически


Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская своеобразно «поддержала» оппозицию в прямом эфире российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

Член «Единой России» решила морально поддержать участников беспорядков в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Человеческий язык никогда не будет старомодным, – заявила депутат и сняла кофту, под которой была футболка с надписью «Я/МЫ Поклонская». – На фоне московских событий, посмотрите, в какой я красивой футболочке».

«Блестяще», – отреагировал радиоведущий Егор Жуков.

Отметим, что до этого в студии обсуждались летние гражданские беспорядки в Москве, а надпись на футболке выполнена в стилистике либералов, поддерживавших оппозиционного журналиста Ивана Голунова, с именем которого протестующие выходили на улицы.

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