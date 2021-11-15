Поклонская объяснила получение квартиры в Москве заслугами в прокуратуре РФ и Украины

Бывший депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма, а ныне – посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала появившиеся в СМИ сведения о получении за государственный счет квартиры в Москве, стоимость которой может составлять около 53 миллионов рублей.

Поклонская фактически подтвердила появившуюся в прессе информацию о том, что перед отъездом в африканское государство она оформила на себя и дочь квартиру в комплексе «Дача Сталина» в районе «Воробьевых гор» и парка Победы в Москве, площадью 119 квадратных метров. При этом известно, что во время работы в Госдуме Поклонская также осуществляла строительство дома под Симферополем.

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Поклонская в своем блоге заявила, что заслужила московскую недвижимость за годы работы в российской и украинской прокуратуре, а также нуждалась в жилье, будучи депутатом Госдумы.

Бывшая героиня Русской весны также выразила сожаление, что адрес ее квартиры оказался рассекречен – теперь этим могут воспользоваться ее недруги.

«После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней «сенсации» о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти (с учётом того, что я бы никогда не смогла приобрести себе жильё, необходимое для работы в Москве, и за свою жизнь никогда не получала в собственность какое-либо жильё от государства — ни российского, ни украинского) какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому — в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много — они обижены моей работой, потому что по совести всегда её выполняла, рисковала и не боялась угроз», – заявила Поклонская.

Крымский юрист и общественник Александр Талипов в комментарии «ПолитНавигатору» заявил, что Поклонскую вряд ли можно причислить в лицам, нуждающимся в жилье, потому что в Симферополе у нее есть свой дом и служебная квартира, которую она не освободила со времен работы в прокуратуре.

«Лучше бы в этом случае было хранить молчание и спокойно, тихо уехать в свою африканскую страну и там наслаждаться солнцем и морем, а так – в очередной раз Поклонская ворвалась в информационное пространство и как всегда побила бокалы и вазы. Наталью Владимировну нельзя назвать нуждающимся лицом, так как у нее, согласно декларации, есть и частный дом, который она не отрицает, построила в Симферополе, есть квартира в пользовании в Симферополе – я напомню, что в 2014-м году прокуратура Крыма на тот момент по курсу в долларах купила ее в центре Симферополя за 300 тысяч долларов. Квартира эта тоже немаленькая, аналогичная по площади этой – 119 квадратных метров, которую Наталья Владимировна до сих пор не сдала. Также можно сказать, что за эти годы она достаточно серьезно заработала – речь идет о более, чем 25-ти миллионах рублей, согласно ее декларации, это за срок каденции депутата, я уже не говорю о зарплате прокурора. Поэтому за все это время Наталья Владимировна могла бы купить себе жилье. Тем более, что сейчас ей жилье в Москве не нужно, потому что основное время она должна проводить по своему месту работы. Конечно же, эти отговорки вызывают недоумение, что она нуждалась в чем-то. Конечно же, не нуждалась», – заявил Талипов.