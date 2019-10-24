Поклонская объявила себя украинкой и поднялась в защиту Хеллоуина

24.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала себя коренной украинкой и призвала отстаивать право на празднование Хэллоуина.

Об этом она написала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поклонская призвала сообщать ей обо всех случаях давления на школьников и попытках запретить празднование этого дня в России, напомнив об инициативе коллеги по парламенту Виталия Милонова, который открыл «горячую линию» по противодействию Хэллоуину.

«Приближается загадочный Хэллоуин, а значит, Виталий Милонов снова объявляет войну этому привлекательному для молодёжи английскому празднику. В преддверии Дня всех святых в этом году коллега даже открыл «горячую линию» по борьбе с праздником.

Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам).

По моему мнению, наша молодёжь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе», – написала Поклонская.

При этом она прикрепила к данной записи свою фотографию в украинской вышиванке.

Напомним, накануне Милонов, который вместе с Поклонской входит в парламентскую фракцию «Единой России», попросил генпрокурора России Юрию Чайку проверить государственные предприятия, школы и вузы России, чтобы не допустить в них пропаганды празднования Хеллоуина.