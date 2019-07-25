Поклонская отчитала Зеленского и его болванчиков

25.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Команда Владимира Зеленского, как и предшественники из администрации Петра Порошенко, не настроены на поиск решений для наступления мира в Донбассе.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, комментируя недавние слова лидера «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, который отверг возможность амнистии для участников ополчения ЛДНР, участвовавшего в боевых действиях.

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«То, что произошло в ДНР, ЛНР, сколько погибло людей, и до сих пор эта война не заканчивается, особо никаких стремлений со стороны уже новой украинской власти мы не видим. Собственно говоря, Разумков продолжает ту же тенденцию, говоря о том, что мы не будем соблюдать вот это вот условие Минских договорённостей», – констатировала Поклонская.

«Я ездила на Донбасс, я забирала раненых детей. После того, как я вывезла детей на территорию РФ, на меня украинская власть возбудила уголовное дело по факту нарушения порядка и обычая ведения военных действий и похищения людей. Абсурд? Абсурд, но такое есть… К сожалению, эта абсурдная ситуация не проходит даже со сменой власти», – отметила депутат.