Поклонская отказалась от работы послом – ей прочат возвращение в Крым

19.01.2022  12:33 (Мск), Симферополь,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде заявила, что отказывается от работы на далёких островах.

«Нет, не планирую. Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», – сказала Поклонская сегодня журналистам.

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде...

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Наблюдатели уже давно обращали внимание, что героиня Русской весны на протяжении двух месяцев после назначения послом проводила фотосессии в Крыму и Москве, но ни разу не появилась на новом месте работы.

«Поклонская едва ли сможет работать послом государства, чью официальную позицию не вполне разделяет», – комментирует либеральный политолог Станислав Белковский, намекая на демарши Поклонской с отказом поддержать повышение пенсионного возраста и критику карантинных мер.

Крымский общественник Александр Талипов в комментарии «ПолитНавигатору» предположил, что власти Кабо-Верде опасаются радикальной реакции представителей Украины на назначение Поклонской, и теперь неудавшийся дипломат может вернуться в Крым на прокурорскую должность.

«Наталья Владимировна в последнее время делала неоднозначные заявления, в частности о наличии внутренних недоброжелателей, и это уже делала в статусе дипломата. Наверное, такие заявления были неуместны на той работе, которая у нее уже была. Видимо, тогда она уже понимала, что никакое жаркое африканское солнце ей не светит.

Тут действительно можно рассматривать несколько версий, одна из которых сейчас обсуждается – республика Кабо-Верде, учитывая все риски, связанные с украинской стороной, возможными диверсиями, запросами через Интерпол, действительно не согласовала Поклонскую, и поэтому она получила отказ.

Ну и как основной момент – я думаю, что Наталья Владимировна искупалась в лучах славы и поняла, что в России ей жить хорошо и, возможно, есть действительно личные мотивы, по которым она хочет остаться в России. Возможно, даже вернуться в Крым – она неоднократно заявляла, что в Крыму существуют проблемы с коррупцией, которую она могла бы победить.

Поэтому я думаю, что мы еще не раз услышим, что Наталья Владимировна собралась возвращаться в прокуратуру, возможно даже на место прокурора Крыма», – заявил Талипов.

На Украине новость о завершении так и не начавшейся дипломатической карьере Поклонской восприняли со злорадством. Скандально известный депутат Алексей Гончаренко обещает Наталье украинскую тюрьму.

«Тебя ждет Лукьяновское СИЗО. Если хочешь, могу плакат с пляжем подвезти, будет почти как остров. Сиди на здоровье, кайся за все свои грехи», – угрожает Гончаренко.



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