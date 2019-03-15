Поклонская отказалась штрафовать пенсионеров за критику власти

15.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская раскритиковала принятый недавно закон о неуважении к власти, предусматривающий административную ответственность за высказывания, которые могут быть расценены как неприличные.

На презентации своей книги в Москве она заявила, что этот закон недоработан и дублирует уже существующие нормативные акты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам депутата, продавить законопроект удалось благодаря консолидированной позиции партии «Единая Россия».

«По этому закону я голосовала против, потому что я с ним была не согласна. Во-первых, это толкование, что такое «неуважительное высказывание» и где эти границы? Если, к примеру, бабушка ходит четыре недели за получением какой-то справки, а ее мурыжат и ничего не дают, то она поворачивается и говорит какое-то слово, это будет оскорблением? Ее надо привлечь к административной ответственности и наложить штраф? Получается, что да”, – сказала политик.

Она сказала, что несправедливо, когда не штрафуют представителей государственной власти, позволяющих себе называть пенсионеров, которые получают мизерную пенсию в восемь тысяч рублей, алкоголиками и тунеядцами.

“У меня мама тоже получает пенсию 8 500, как и все остальные крымчане. И отнюдь не алкоголик и не тунеядец. Я считаю, что в данном случае, если есть какое-то неуважительное высказывание к представителям органов власти, то сегодня существует уголовная статья и административная статья за умышленное оскорбление. Они же работают, зачем еще дополнительно это вводить. Для меня это тоже непонятно, поэтому я против голосовала. И на комитете высказывалась, но, к сожалению, тоже консолидированное решение получается партии», – заявила Поклонская.