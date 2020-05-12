Поклонская озвучила компромат на генерала Авакова

12.05.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Бывший первый замглавы Нацполиции Украины, экс-руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин помог снять с поезда боевиков Майдана в 2014-м году, которые с битами и касками ехали в Крым.

Об этом в интервью известному украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявила экс-прокурор республики, депутат Госдумы Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Поклонской, в феврале 2014-го в одном вагоне с ней ехали боевики, увидев которых прокурор попросила о помощи тогда еще сотрудника уголовного розыска в Севастополе Вячеслава Аброськина.

«Когда я ехала в поезде, в моем вагоне ехали активисты Майдана – те самые, что рассказывают про «поезда дружбы», я не знаю, был ли это «поезд дружбы», не «поезд дружбы», но там были те ребята, молодчики, с битами, с касками, с повязками красно-черными, это модно у них было. Потом повязки «Свободы». И они ехали в этом же вагоне.

Я сразу беру телефон и пишу СМСки. Я даже раскрою тайну, кому я писала СМСки. Он работал при Порошенко начальником полиции Донецкой области – Аброськин Вячеслав. Так вот, я ему писала.

А почему ему, потому что мы вместе работали по ОПГшным делам. Он тогда уголовным розыском ведал по югу Украины, и он сопровождал в качестве оперативного сопровождения все эти уголовные дела.

Я ему пишу: «Слава, слушай, у меня в поезде, в вагоне, едут активисты с битами, с кастетами». Писала, чтобы люди могли их встретить и с вагона снять, чтобы они не рассеялись в толпе крымчан и не начали беспорядки. Слава мне отписывается: «Я понял, принял, все нормально».

Эти ребята сошли с поезда, не доезжая Сиваша. То есть, где-то там в Херсоне. Они так и не приехали в Крым. Но они были», – заявила Поклонская.

Ее слова возбудили боевиков. Так, бывший командир нацбатальона «Донбасс», экс-депутат Верховной рады Семен Семенченко, который был одним из инициаторов блокады ДНР и ЛНР, в своем блоге призвал соратников детально посмотреть этот кусок интервью:

«Ну да, интервью с предателями Украины и военными преступниками нам только не хватало. Так называемый «прокурор Крыма», которая посадила в тюрьму десятки украинских патриотов – бенефис у Гордона. Прямо блевать тянет.

Однако рекомендую подавить рвотные порывы. Этот кусок очень интересен. История о бывшем заместителе начальника Севастопольской милиции, дальше почти начальнике полиции оккупационной, затем непосредственное руководство бывшим командиром роты батальона «Восток» Голубаном (в качестве руководителя полиции Донецкой области). И, в награду за избиение ветеранов на блокаде 2017 – взлет в заместители главы полиции всей Украины.

Многие тэгают его в своих постах до сих пор. А вот так все начиналось в 2014-м. Нежно и трогательно, по одну сторону баррикад с Поклонской. И против красно-черных флагов и «майданутых в касках». Маски сброшены», – негодует Семенченко.

Отметим, что сегодня Аброськин занимает должность ректора Одесского университета внутренних дел.