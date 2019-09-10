Поклонская поблагодарила Порошенко, Кличко и Яценюка

10.09.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Крым к выходу из состава Украины подтолкнули действия тех политиков, которые стояли за организацией Майдана в Киеве.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая переходит на должность зампреда международного комитета российского парламента.

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Издание поинтересовалось, захотят ли на новой должности с ней говорить в Киеве.

«Им придется. Позиция «спрятать голову, как страус» не может продолжаться бесконечно. И оголтелая озлобленность уже всем надоела. Весь мир знает, что Крым – это Россия. А я – представитель Крыма в Госдуме. И нужно объяснить, почему мы провели референдум. Нас к этому подтолкнули Порошенко, Кличко, Яценюк, которые были на майдане. Это им нужно говорить спасибо. Если бы все было ровно и гладко – мы бы не могли провести референдум», – сказала депутат.

По ее словам, в Киеве не хотят признавать очевидные вещи – что Крым является Россией.

«Они рассказывают, что Поклонская и Аксенов изменники и террористы. Так перекидывают вину. Хотят или нет – они должны это слышать. Да, если кто-то из украинских президентов признает Крым российским – это закончится его политической гибелью. Только не потому что этого не поймут украинцы, они давно все поняли. Просто это не поймут их американские помощники», – считает Поклонская.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинская прокуратура пригрозила привлечь к уголовной ответственности Наталью Поклонскую.