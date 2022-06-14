Поклонская покидает соцсети и прекращает публичную деятельность

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Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и уволенная накануне экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская получила новую должность. Теперь она будет советником Генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Об этом сама Поклонская сообщила в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Поклонская заявила, что отныне перестает вести собственные соцсети и давать комментарии журналистам.

«Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе. Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ». Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ», – написала Поклонская.

По мнению экс-депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, решение назначить Поклонскую на окологосударственную должность сделано для того, чтобы лишить ее доступа к информационной среде.

«Оптимальное решение. Убрать из информационного пространства, а там видно будет», – написал Лысаков.

Крымский блогер и правозащитник Александр Талипов также отмечает, что на новой должности Поклонская будет лишена публичности.

«Наталье Владимировне заткнули рот надолго, она назначена советником Генерального прокурора России. Сама Наталья Владимировна заявила, что прекращает ведение социальных сетей и комментарии СМИ отныне давать не может. Обычно официальные советники во всех ведомствах спокойно общаются со СМИ, здесь же жёсткий блок на всю информационную повестку. Ну по крайней мере прокурорская квартира в центре Симферополя площадью 116 кв.м, которую ей купили за 300 000 у.е. в 2014 году и которую она до сих пор видимо не сдала, останется в её пользовании. Вот так, могли посадить за дискредитацию армии, но устроили в прокуратуру», – написал Талипов в своем блоге.

Похожего мнения придерживается депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«Поклонской закрыли рот! И спрятали подальше от глаз. А точнее сказать – отправили работать советником генпрокурора России Краснова. Теперь «няш-мяш» не может раздавать комментарии, участвовать в интервью и вести социальные сети. Очень интересно, ведь совсем недавно она рассказывала, что не одобряет «спецоперацию», а символы Z и V – она назвала буквами, которые «символизируют трагедию».

И либеральная журналистка Ксения Собчак на своей странице отмечает, что Поклонской предложили выгодный бартер:

«А что это такое? Политический бартер? Ты не ведешь соцсети, мы даем тебе любимую должность? Все-таки Поклонская очень непредсказуема, такая против толпы попрет и не свернет. Вспомнить хотя бы пенсионную реформу».