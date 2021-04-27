Поклонская потребовала от Кремля стойко переносить оскорбления и унижения со стороны Украины

27.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Для эффективных переговоров с Киевом Москве нужно подождать, пока «суверенная» украинская сторона выговорится и выскажет всё, что думает, а потом уже приступать к диалогу.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Встреча нашего президента Владимира Владимировича и президента Украины как суверенного государства Владимира Зеленского очень важна. И нам, политикам, просто людям, нужно поддержать нашего президента, нужно поддержать Зеленского. И чем чаще они будут встречаться, я думаю, тем лучше будет, будет спокойнее как-то, будет диалог, будет контакт. А диалог нужно начинать не с оскорблений и не рассказывать, кто в чём виноват, а как-то начинать нормально разговаривать, хотя бы пытаться», – заявила Поклонская.

Она призвала относиться к украинской стороне как к психически неуравновешенному собеседнику.

«Пусть вторая сторона выговорится. Знаете, как у психоаналитика, психотерапевта, психиатра – вторая сторона выговаривается, оскорбляет, унижает. Но надо посидеть послушать: хорошо, принимаем, а теперь к делу.

Как мы будем жить дальше? Неужели не страшно заигрывать с войной, неужели не страшно заигрывать с нищетой, с крахом, с разрухой? Вот мне – страшно, я не хочу.

Поэтому нам нужно переходить на новый уровень общения с украинскими политиками, даже с учётом того, что в наш адрес будут сыпаться бесконечные оскорбления», – резюмировала Поклонская.