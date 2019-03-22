Поклонская пугнула российских чиновников запахом паленых шин

22.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Российским чиновникам нужно оглянуться на то, к чему привела коррупция на Украине и сделать надлежащие выводы.

Об этом в интервью российскому журналисту Максиму Шевченко заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, коррупционеры на Украине тоже думали, что им ничего не угрожает, а ситуация в стране выглядела спокойной до того, как на улицы не вышли люди.

«На Украине коррупция привела к государственному перевороту. Другим странам надо принимать это и учиться на чужих ошибках. Не проходить тот кошмар, который прошли мы в Киеве. Это запах копоти паленых покрышек с ноября месяца до марта… Нужно выводы делать, понимать, что вроде бы все хорошо, благосостояние увеличивается у чиновников, у коррупционеров, у кого угодно, но когда начнется переворот, когда будет война, это не поможет. Нужно хранить мир», – заявила Поклонская.