Поклонская рассказала, что творилось в «Единой России» после пенсионной реформы

12.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Фракция «Единой России» в Госдуме РФ вовсе не была так единодушна в вопросе увеличения пенсионного возраста, как это показало голосование.

Об этом депутат и героиня Русской весны Наталья Поклонская, которая голосовала против реформы, рассказала в интервью блогеру Марии ПРО.

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«После голосования ко мне подходили коллеги из фракции «Единая Россия» и говорили: «Какая ты молодец. Моя жена и мама просили передать тебе поклон и спасибо. Я бы тоже так проголосовал, но у меня семья, обязательства». Некоторые говорили с раздражением, что я теперь одна осталась белая и пушистая. Но никто с мечом над головой не заставлял жать кнопку «за», – сказала Поклонская.

Она дала понять, что получила разнос за свою независимость, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это решение, которое не всем понравилось, принято мной. И его поддерживают много людей. Я готова за него отвечать. И я ответила за свой поступок. В том числе, и перед коллегами по фракции и руководством», – сказала Поклонская.