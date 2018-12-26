Поклонская создает движение прокурорских, которое может стать партией

26.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская не будет принимать участие в проектах по обновлению партии власти «Единая Россия». Об этом она заявила в интервью youtube-каналу «Первый проект», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже наверняка есть определенное решение у тех людей, которые должны думать над этим вопросом. Пути решения разработаны и приняты. Я в этих путях никак и нигде не фигурирую», – сказала Поклонская.

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Поэтому она вместе с мужем планирует создать общественное движение, которое будет заниматься оказанием медицинской помощи детям Донбасса, защитой прав верующих на Украине, социальными проектами в Крыму.

По словам Поклонской, в новом проекте примут участие многие бывшие сотрудники прокуратуры.

«Много моих бывших коллег, которые, к сожалению, не были оценены Генеральной прокуратуры РФ. Они сегодня уже не сотрудники прокуратуры Крыма, а это был костяк, когда мы принимали решение по референдуму. Они сегодня практически все остались на улице. Те, кто остался еще в прокуратуре, тоже подумывают о том, чтобы уволиться. Команда есть и будет укрепляться», – сказала Поклонская.

Она не исключила, что в дальнейшем движение может трансформироваться в политическую партию.

«Дальше будет видно. Мы развиваемся, движемся. Я уверена, что на нашу работу обратят внимание те лица, которые должны обращать внимание на потребности общества. Может, этот проект превратится в другой, в названии которого будет слово «политический», – сказала Поклонская.