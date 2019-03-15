Поклонская уточнила: «Единая Россия» – не партия Крымской весны

15.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Партия Крымской весны – это не «Единая Россия», а все жители Крыма и Севастополя, уточнила на пресс-конференции в Москве депутат Госдумы Наталия Поклонская.

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«Вот говорят, что партия Крымской весны – это «Единая Россия». Это не так. Крымская весна – это люди. Это все крымчане. Это от мала до велика – бабушки, дедушки, обычные женщины с детьми, молодежь с прическами причудливыми – розовыми волосами или синими…

Вот это Крымская весна, потому что каждый крымчанин пришел на избирательный участок, несмотря ни на что и сделал свой выбор. И он показал, что остается верным, преданным памяти предков, истории, нашей Родине», – сказала Поклонская.

Она уклонилась от ответа на вопрос о возможности присоединения к партии “Справедливая Россия”, куда недавно вступил один из главных спонсоров Русской весны православный бизнесмен Константин Малофеев.

«Я взаимодействую со всеми людьми. Не смотрю, из какой партии человек», – сказала она.

Ранее крымский общественник Александр Талипов обратил внимание, что накануне выборов на полуострове плакаты с социальной рекламой в честь пятилетия воссоединения с Россией и агитационные материалы «ЕР» сделаны в едином стиле.

«А все заметили, как крымскую весну сделали бесплатной рекламой (ну как бесплатной, за бюджетный счёт) Единой России. Цвета, лозунги подобраны идеально. Смотришь на плакат пятилетия крымской весны, видишь рекламу Единой России.. Гении», – прокомментировал Талипов.