Поклонская взобралась на коня

25.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская опубликовала новогоднее обращение. В ролике политик с бокалом шампанского в руке сидит на лошади, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден, несет справедливость и добро», – желает Поклонская.