25.12.2018, Москва, Михаил Рябов
Поклонская взобралась на коня
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская опубликовала новогоднее обращение. В ролике политик с бокалом шампанского в руке сидит на лошади, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден, несет справедливость и добро», – желает Поклонская.
Метки: Наталья Поклонская
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8:40 25 декабряНигде в мире у Украины нет поддержки по Крыму, – депутат Рады
0:14 25 декабря«Аль-Джазира» разжигает в Крыму
23:54 24 декабряУкраинский генерал: Киев пригласил Великобританию на войну с Россией
17:11 24 декабряЕвропейцев хотят пускать в Крым без виз
16:35 24 декабряСевастопольцы месят грязь – ждут, когда чиновники закончат обещанный ремонт
16:26 24 декабряСевастопольский общественник заявил, что ему хотят отрезать голову
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19:48 24 декабряТурчинову предложили самому возглавить новый «Азовский» поход
19:32 24 декабряПолитолог Тимошенко рассказал о человеке, развалившем 120 банков
19:27 24 декабряГолод и холод косят согнанных в Донбасс украинских военных
19:19 24 декабряУкраинский политолог в шоке от «глубокоэшелонированной хе#ни» «Незыгаря»
18:58 24 декабряПартия Саакашвили раскололась
18:50 24 декабряУкраина собирается накормить своей курятиной Сингапур
18:40 24 декабряУкраинские националисты грабят пенсионеров Донбасса
18:30 24 декабряУкраинских генералов премируют деньгами, сэкономленными на солдатах
18:20 24 декабряГенсек ОБСЕ назвал “провокацией” создание “Церкви Порошенко”
18:05 24 декабряУкраинские аграрии заявили об “организованной диверсии”
17:53 24 декабря«Оппозиционная» грызня: взгляд из Харькова
17:41 24 декабряГермания переманивает украинских рабочих у поляков
17:31 24 декабряВласти Черногории решили взять пример с Порошенко
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17:11 24 декабряЕвропейцев хотят пускать в Крым без виз
17:06 24 декабряВ случае украино-британской провокации на море англичан не жалеть – российский политолог
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15:48 24 декабряВскрылись чудовищные факты разворовывания украинской оборонной отрасли
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11:53 25 декабряЧто надо обрезать Украине
11:38 25 декабряЕще один союзник отказался выполнять хотелки Украины
11:23 25 декабряЗавтра на Украине заканчивается военное положение, однако угроза для России остаётся
10:58 25 декабряПоклонская взобралась на коня
10:44 25 декабряЛукашенко сказали открытым текстом: Хотите льгот – возвращайтесь в состав России
9:54 25 декабряЛукашенко решил повторить опыт Януковича
9:26 25 декабряНичего не напоминает? В Минске готовы «сразу послать» в ответ на предложение Крымского сценария
8:58 25 декабря«И так сойдёт»: Жители Симферополя возмущены халтурным ремонтом тротуара
8:40 25 декабряНигде в мире у Украины нет поддержки по Крыму, – депутат Рады
8:35 25 декабряКерченскую провокацию смоделировали на Японию и Курилы
8:30 25 декабряУкраина блефовала: Плана «Б» не существует
0:14 25 декабря«Аль-Джазира» разжигает в Крыму
23:54 24 декабряУкраинский генерал: Киев пригласил Великобританию на войну с Россией
22:58 24 декабряЛукашенко жалуется – после якшаний с Порошенко в РФ его отказываются считать «братом»
21:56 24 декабряКиселёв разводит руками: «Путинский режим ничего не берёт, надежда на внука»
19:48 24 декабряТурчинову предложили самому возглавить новый «Азовский» поход
19:19 24 декабряУкраинский политолог в шоке от «глубокоэшелонированной хе#ни» «Незыгаря»
18:20 24 декабряГенсек ОБСЕ назвал “провокацией” создание “Церкви Порошенко”
17:23 24 декабряПринят закон, который развяжет руки Путину
16:41 24 декабряУкраинский политик без ног и руки, борющийся против националистов, нуждается в помощи
16:35 24 декабряМаленькие зарплаты и безработица: названы вопросы, волнующие россиян
16:35 24 декабряСевастопольцы месят грязь – ждут, когда чиновники закончат обещанный ремонт
16:26 24 декабряСевастопольский общественник заявил, что ему хотят отрезать голову
16:23 24 декабряСреди россиян растет поддержка внешнеполитического курса страны
16:12 24 декабряРоттенберг расширяет владения в Крыму за счет бывших активов Ахметова
16:05 24 декабряВ Киеве решили, что развал России откладывается
15:39 24 декабряЯлта полностью провалила программу восстановления после Украины
15:03 24 декабряВ Киеве признали, что ради продления санкций вновь подставят корабли под удар
14:57 24 декабряЧетыре жителя Бахчисарая получили длительные тюремные сроки за экстремизм
14:28 24 декабряПоявилось видео последствий падения огромного метеорита в Хабаровском крае
14:23 24 декабряКиеву нужен не лоцман, а затопленные в прямом эфире корабли
14:09 24 декабря«Хватит мучить людей!» – в Москве требуют признать ЛДНР и начать раздачу паспортов РФ
13:53 24 декабряВместо России Порошенко нашел врага, который не может сопротивляться
13:50 24 декабряПовышение тарифов в Крыму вызвало спор чиновников и «Российской газеты»
13:36 24 декабряПольский посол объявил русских этническим меньшинством в России
13:20 24 декабряНа митинге в Севастополе разгромили в пух и прах губернатора Овсянникова
13:00 24 декабря«Какой нах круглогодичный туризм?»: Одна из визитных карточек Крыма повергла в шок
12:44 24 декабря«Надеюсь, мы услышим об их посадках»: В Крыму силовики изучают 30 строительных компаний
12:09 24 декабряСимферопольцы возмущены появлением «железного монстра»
10:58 24 декабряВ Киеве истерика: «Медуза» и «Дождь» – это консервы Путина»
10:09 24 декабряАрхитектор пришел в ужас от внешнего вида Симферополя
9:43 24 декабряПорошенко придется бросать в бой войска даже против своей воли
9:16 24 декабряКиев заряжен на провокацию у границы с Крымом
8:11 24 декабряЭкс-советник Путина пугает Украину военным вторжением
3:00 24 декабряАмериканский дипломат рассказал, кто вошел в состав антироссийской рабочей группы
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