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22.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия
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Поклонская: «Я – не монархистка. Просто государя люблю»

Депутат Госдумы Российской Федерации, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не хочет восстановления монархии в России и отказалась причислять себя к монархистам.

Об этом она заявила в интервью российскому журналисту Максиму Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Поклонской, она просто интересуется историей царской семьи и любит «государя», но не агитирует за восстановление монархии.

«Это неправда. Меня приписали к монархистам и все тут. Я люблю государя, я люблю царскую семью, я люблю нашу историю, это мое отношение к государю и царской семье, но я не монархистка. В чем разница – государь, царская семья, часовня, церковь, которую мы строим в честь святой царской семьи, уважение к святому нашему, уважение к вере. Мое личное отношение, глубоко личное отношение, которое я не хочу всем рассказывать. Да кому какое дело – это мое личное отношение. Но я же не монархистка, я не кричу, что сейчас в Россию надо вернуть монархию и мы заживем. Да не так это», – заявила Поклонская.

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