12.12.2018, Москва,   Галина Шершнева
 
Криминал, Крым, Россия
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Поклонская заключила сделку с террористом

Бывший прокурор Крыма и героиня Русской весны Наталья Поклонская рассказала в интервью блогеру Марии ПРО, что лично заключили сделку с террористом, который покушался на ее жизнь в 2015 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я посадила тех, кто активно покушался на мою жизнь и жизнь моих сотрудников. У нас было установлено взрывное устройство в прокуратуре Крыма в 2015 году. Он отбывает наказание в местах лишения свободы.

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Я встречалась с террористом и даже заключила с ним досудебное соглашение, так называемую сделку. Он детально рассказал обо всех своих руководителях и заказчиках. Не хочу рассказывать, потому что это внутри», – сказала Поклонская.

По ее словам, она испытывала к преступнику глубокую жалость.

«Несчастный сидел и чуть ли не плакал. Его сбили с нормальной дороги,  забили голову, внушили, что он это должен сделать. Ну и легкая нажива, конечно. Деньги обещали заплатить, на работу устроить и жизнь прекрасную устроить», – сказала Поклонская.

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