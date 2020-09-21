Поклонская затроллила Собчак, заставив приехать в Крым

21.09.2020, Москва, Елена Острякова

Депутат Госдумы РФ, первый прокурор российского Крыма Наталья Поклонская поставила Ксении Собчак жесткое условие: она согласна дать либералке интервью только в Крыму.

Поэтому свою беседу со «звездой» Русского мира скандальная блондинка начала с жалоб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы меня переплюнули. Мне казалась, что мой троллинг, например, катафалк на свадьбе, никто перебить уже не сможет. Но судя по сегодняшней встрече, вы стали серьезным игроком в этом жанре. Почему для вас было так важно, зная мою позицию по Крыму, чтобы я обязательно сюда приехала сюда. Я отношусь к этому не положительно – как к аннексии. Почему вам так важно было меня сюда затащить?», – жалобно спросила Собчак.

Поклонская ответила в фирменном наивном стиле «наш-мяш». Мол то, что она дает интервью в День независимости Украины, чистая случайность. А ресторан крымско-татарской кухни выбрала потому, что он колоритный и принадлежит ее друзьям.

«Для меня очень важно находиться в атмосфере, в которой я чувствую себя, как дома. Я тут хозяйка. Мне так удобнее», – проворковала бывший прокурор.

Собчак продолжала жаловаться.

«Вы понимаете, что после этой съемки у меня могут возникнуть проблемы со въездом в Украину? Вас это радует? Это не была позиция: хочет брать у меня интервью, пусть пострадает? Я хочу официально заявить, что я здесь как журналист, только одним днем для интервью. Мне пришлось выбирать, и я выбрала приехать сюда, потому что думаю, что разговор с вами важен», – оправдывалась либералка.

Ранее Собчак заявляла, что въедет в Крым только с территории Украины и с разрешения киевских властей. Соответствующий запрос она подала в 2018 году, когда баллотировалась на пост президента РФ.

На скандальном украинском сайте «Миротворец» сочли это пустым пиаром и внесли блондинку в свой список, вменив ей «манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов».

Несмотря на все речи телеведущей в осуждение «аннексии» на «Миротворце» сочли, что она ее оправдывает.

Правда в словах пещерных русофобов есть. Собчак посещала Крым в 2014 году после референдума, оправдываясь тем, что в Киеве еще не приняли соответствующие запреты. Кроме того весной 2018 года Собчак была заявлена как ведущая коммерческой конференции «Бизнес на автопилоте», которая состоялась в Алуште в отеле, принадлежащем банкиру Александру Лебедеву. После скандала в интернете портрет Собчак исчез со странички конференции.