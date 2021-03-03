Поклоняются Перуну, Бандере, ЛГБТ – Аваков с теплотой вспомнил о боевиках добробатов

03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Среди боевиков украинских добробатов много самых разных людей, большинство из которых настоящие «герои», поэтому к таким вещам, как факельные шествия в центре столицы Украины с нацистской символикой, нужно относиться с пониманием.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон переадресовал вопрос Виталия Коротича (главред «Огонька» горбачёвского периода), которого удивляет, что по его родному Киеву шествуют люди с эсэсовской свастикой: «куда при этом смотрит МВД?».

В ответ министр рассказал о чрезвычайной пользе, которую националистические батальоны принесли Украине в самом начале войны на Донбассе.

«Кто эти люди? Эти люди были очень разные. Среди них попало очень много аферистов, а много очень достойных людей. Несколько подразделений было распущено, в том числе моим приказом по факту действий, которые я считал недопустимыми. Самым громким было подразделение «Торнадо», руководство которого было уличено в мародерстве и в нехороших поступках. Они осуждены сейчас», – оправдывается министр.

«Как-то я собрал командиров всех добровольческих батальонов, это уже не был пик войны, это было после войны, активной фазы, я имею в виду. Я им сказал – ребята у вас немного есть выборов: или вы должны имплементироваться в государственные органы, в Национальную гвардию, в Национальную полицию, у кого куда душа лежит, или в вооруженные силы идти. Вольницы не будет.

Или, если вы решили, что научились искусству воевать, и будете диктовать ситуацию, то вы себя найдете в бандитской перестрелке, кто-то вас или вы сами друг друга постреляете, – вспоминал Аваков. – И дальше, к сожалению великому, так и происходило. У нас были случаи, когда героические ребята с боевыми орденами, которые совершали героические поступки, потом делали вещи, за которые нормальный человек не может… стреляли наемными снайперами, взрывали людей гранатами, такие ситуации, к сожалению, были. Это реальность».

«А кто-то поклоняется Перуну, а кто-то Иисусу Христу, а кто-то решает, что он может маршировать с портретом Бандеры. Ну, что сделать? Кто-то ходит с портретом Бандеры, кто-то с портретом Иисуса, кто-то – ЛГБТ активист, он ходит со своими флагами», – рассуждает Аваков.