Покой и согласие на Северном Кавказе пока далеко не утвердились – историк

Предпосылки для многочисленных конфликтов на Северном Кавказе до сих пор сохраняются.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил историк Евгений Норин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Проблемы, которые спровоцировали войны в Чечне и по всему Северному Кавказу, сейчас загнаны в глубину, но за редким исключением не сняты. Статус Чечни по-прежнему держится на огромных дотациях со стороны России, и в случае, если экономика Чечни уйдет в свободное плавание, Рамзану Ахматовичу будет нечем поддерживать жизнедеятельность собственной республики.

За пределами Чечни тоже много всего интересного. Осетины и ингуши прекрасно помнят, что у них там за спорные территории. Прекрасно помнят о собственном конфликте», – сказал Норин.