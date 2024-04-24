Покой и согласие на Северном Кавказе пока далеко не утвердились – историк

Елена Острякова.  
24.04.2024 17:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Кавказ, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия


Предпосылки для многочисленных конфликтов на Северном Кавказе до сих пор сохраняются.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил историк Евгений Норин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предпосылки для многочисленных конфликтов на Северном Кавказе до сих пор сохраняются. Об этом в...

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«Проблемы, которые спровоцировали войны в Чечне и по всему Северному Кавказу, сейчас загнаны в глубину, но за редким исключением не сняты. Статус Чечни по-прежнему держится на огромных дотациях со стороны России, и в случае, если экономика Чечни уйдет в свободное плавание, Рамзану Ахматовичу будет нечем поддерживать жизнедеятельность собственной республики.

За пределами Чечни тоже много всего интересного. Осетины и ингуши прекрасно помнят, что у них там за спорные территории. Прекрасно помнят о собственном конфликте», – сказал Норин.

По его мнению, Дагестан «фрагментирован». Кроме того, в республиках сохраняются религиозные разногласия.

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