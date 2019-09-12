Поколоченному в пьяной драке украинскому военному оформили боевое ранение

12.09.2019, Донецк, Александр Гусар

В подконтрольном Киеву Мариуполе украинскому военному устроил в баре дебош, а также отказался платить и требовал такси, за что был успокоен охраной методом физического воздействия.



Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР, Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многочисленные жалобы мирных жителей на действия силовиков ООС, которые в любом правовом государстве предусматривают уголовную ответственность, в большинстве случаев заканчиваются для боевиков максимум дисциплинарным взысканием и штрафом в пользу следователей ВСП. В связи с этим, население, оккупированной Украиной части Донбасса, все чаще предпринимают попытки самосуда.

Вечером 10 сентября, один из командиров взводов 36 бригады морской пехоты, старший лейтенант Кабелецкий, пребывая в не трезвом состоянии, пытался убедить охранников бара в Мариуполе, что он – как «истинный защитник Украины», не обязан платить по счёту, а также потребовал доставить его к месту временного проживания. Получив отказ, стал угрожать личным оружием и произвёл несколько выстрелов. Охрана увеселительного заведения успокоила дебошира и передала прибывшему патрулю ВСП», – рассказал Айгистов.

По его словам, в процессе усмирения ВСУшник получил тяжёлую черепно-мозговую травму, которая в дальнейшем была оформлена командованием 36 бригады как ранение, полученное в ходе боевых действий.