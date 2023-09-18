Покончить с западными соцсетями и призвать к ответственности блогеров – крымская студия

Полностью заблокировать социальные сети и мессенджеры компании Meta, а также ввести уголовную ответственность за публикацию фото и видеоматериалов, помогающих корректировать работу вражеской артиллерии, предложили на крымском медиафоруме «Журналистика в период СВО».

Чтобы блогеры несли ответственность за публикации наравне с журналистами, их нужно приравнять к СМИ, а военкоров – к участникам СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генеральный директор АНО «ТРК «Крым» и председатель Крымского отделения СЖР Вадим Первых привел на форуме данные опроса, согласно которым Facebook, Instagram и WhatsApp остаются в лидирующих позициях для получения информации и обмена ей.

«Наша позиция, позиция Крымского регионального отделения Союза журналистов России касательно тех социальных сетей и мессенджеров, которые не являются отечественными и даже запрещены нашим законодательством, более жёсткая: мы считаем, что не должно быть косметического запрета, а должна быть полная технологическая блокировка. Вы посмотрите, как это происходит у наших оппонентов – на Украине, в западных странах блокируется всё, что со словом «Россия». Мы же позволяем себе наличие родительских чатов или переписку с друзьями с материка в социальных сетях, которые контролируется Западом. Пытаться выстроить свободное информационное общество у нас с вами не получится, так работать нельзя. Мы считаем, что их нужно блокировать максимально жёстко», – заявил Первых.

И дело здесь не только в контроле за распространением информации – зачастую пользователи соцсетей верят блогерам больше, чем официальным СМИ. При этом СМИ несут ответственность за публикации, а блогеры – нет.

«Зачастую человек пишет о том, о чем не имеет ни малейшего представления, потому что там не был. Тогда как журналисты работают с места и рассказывают истории, а люди говорят, что они врут. Но блогеры пока, к сожалению, не попадают под ограничения, которые существуют у СМИ. В ближайшее время, я думаю, это изменится. Мы все работаем в определенном правовом поле. И обвинить кого-то или выдать какую-то секретную информацию… каждый редактор сразу понимает, что это грозит подачей в суд. Тогда как с блогерами этого не происходит», — сказал генеральный продюсер АНО «ТРК «Крым», советник главы региона Олег Крючков.

По этой причине всем военкорам нужно давать особый статус участника специальной военной операции. На этом настаивает член Общественной палаты России, председатель Херсонского отделения СЖР Александр Малькевич. Он считает, что так же особый статус заслужили все работники коммунального хозяйства, спасатели, медики, что выполняют свой долг в зоне СВО.

«Мы знаем, что идут повторные прилёты, когда сначала бьют по газопроводу, бьют по остановкам общественного транспорта, на них приезжает скорая помощь и идёт прилёт на них, это реальный случай – в Донецке 4 человека погибло, вся машина скорой помощи», – напомнил Малькевич.

В отношении блогеров, которые «не сходя с дивана» выдают «оперативную информацию», ответственность нужно ужесточить давно.

«Да вот, люди, принимающие решения у нас, извините за мой французский, жуют сопли и не могут принять давно назревшее решение: приравнять блогеров к СМИ. Сделать это уже 100 раз предлагала Общественная палата России, но мы стесняемся запретить соцсети, которые признаны экстремистскими, но при этом все ими пользуются. Всё это продолжается», – указал Малькевич и добавил, что ему не понятна позиция депутатов Госдумы от Крыма.

«У меня вопрос: в Госдуме есть депутаты от Крыма, но почему тогда они не могут выйти на трибуну и внести законопроект о запрете фото- и видеофиксации работы ПВО и передвижения военных? Почему не могут прийти на федеральный эфир и своими словами актуализировать эту проблему?», – поинтересовался Малькевич.

Как оказалось, проект закона об ужесточении ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом, внесенный по инициативе Крыма, будет соперничать с законопроектом Совета Федерации.

Совфед, в отличие от крымских законодателей, предлагает ужесточить ответственность и ввести уголовное наказание до 10 лет за публикацию данных. Тем более, что прецедентов корректировки и наведения ракет после подобных фото и видео – уже предостаточно.