Покорение Сибири 2.0. Шойгу – новый Ермак Империи

12.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Появились подробности проекта «Русский ковчег», идеи которого министр обороны и председатель Русского географического общества Сергей Шойгу продвигает уже несколько лет.

Суть проекта в том, что в Сибири будут созданы новые агломерации с инновационными предприятиями, «зеленой» энергетикой и высоким научным потенциалом. Это позволит вывести регионы в число российских экономических лидеров и значительно повысить их валовый региональный продукт.

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Задумка главы Минобороны предполагает развитие территориально-отраслевых комплексов, современных высокотехнологичных и экологичных производств, которые будут выпускать продукты с высокой добавленной стоимостью. Это позволит добиться роста экономики региона более 6% в год, а к 2030-му году увеличить количество населения более чем на восемь миллионов человек.

Главным рычагом для развития должно стать улучшение транспортной инфраструктуры макрорегиона. Здесь предполагается строительство так называемого «Транссиба 2.0», который объединит страны Востока и Запада, привлечет инвестиции и потенциально станет самым экологически чистым проектом в мире, обеспечив экономике страны дополнительно более 1,2 триллиона рублей дохода.

По мнению российских экспертов, задумка министра обороны своевременна и востребована, она обеспечит появление новых городов и развитие инфраструктуры страны.

«Развивать Сибирь, безусловно, нужно. По мере того, как ответвление Сибирской магистрали пойдет вверх, в сторону Восточной Сибири, к месторождениям и портам наших великих рек, это будет стимулировать развитие городов. Безусловно, нам нужно градостроительство, нужно развитие населения, нужно, чтобы были люди, развивалась страна. Поэтому я считаю, что такие задачи очень правильные и хорошие», – заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Это свидетельствует о понимании Сергеем Шойгу важности восточных регионов страны с точки зрения их вклада в общий промышленный потенциал. В этом плане реализация позволит создать новые рабочие места, новый креативный кластер развития промышленности, связать и укрепить транспортную инфраструктуру и в целом вывести Российскую Федерацию на новый этап технологического и промышленного развития», – добавил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По мнению известного российского политолога Алексея Мартынова, проект Шойгу по значимости и масштабу можно сравнить с первым полетом человека в космос.

«Этот проект своим масштабом и дерзостью привлечет крупнейших инвесторов мира. Штаб-квартиры, возведенные в этих новых столицах, крупнейших отечественных и зарубежных корпораций будут обеспечивать постоянный темп развития всего центра страны. То есть, речь идет о новой сбалансированной и равно взвешенной по регионам модели отечественной экономики. Не о том ли говорят и оппоненты? Только идеи их вторичны и инструментарий, и идейный аппарат, мягко говоря, из прошлого века. Ну и, безусловно, подавляющее большинство критиканства новых мегаполисов Сибири в сетевом и медийном пространстве сводится к думской избирательной кампании. Мол, раз Шойгу возглавляет федеральный список ЕР, то и вот это все про популизм и выборы. В основном как под копирку эти все критики пишут про «бюджеты/откаты», по себе меряют? По степени замысла и реализации этот проект может сравниться разве что с полетом Гагарина в космос. Это принципиально изменит жизнь в нашей стране и окажет активное влияние на весь Евразийский континент. Не случайно сегодня эту идею на высшем уровне формулирует ближайший соратник Путина министр обороны Шойгу», – отметил эксперт.