Покорись или умри: Кто и почему убивает французов

29.10.2020, Москва, Платон Беседин

Во Франции кровавая исламистская история получила насколько логическое, настолько и трагическое продолжение. В церкви Нотр-Дам в Ницце террористы обезглавили одного прихожанина, а другому перерезали горло. Ещё нескольких людей ранили.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Это развитие кошмара, днями ранее произошедшего в пригороде Парижа. Напомню, там 47-летний учитель Самюэль Пати показал своим ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда. Заметьте, просто показал. А карикатуры эти были из известного сатирического журнала Charlie Hebdo. Ранее за них вся редакция была расстреляна исламистскими террористами.

Угрозы стали поступать и учителю Пати. Его обещали убить. В итоге этим все и закончилось. Родившийся в Москве, чеченец А., получивший позднее статус беженца во Франции, обезглавил Пати.

Тут надо понимать, что отрезанные головы – фирменный знак исламистов. И речь не о зоне боевых действий в Сирии, а о европейских улицах. Этот беспредел творится и во Франции, и в Германии. Причём, убийцы идут на кровавую жатву не просто охотно, а с радостью, думая, будто завоёвывают славу и рай.

После кошмара в пригороде Парижа последовало заявление Макрона. В нем он сказал следующее: «Один из наших сограждан был сегодня убит, потому что он преподавал – он рассказывал ученикам о свободе самовыражения. Наш соотечественник подвергся чудовищному нападению, пав жертвой теракта, совершенного террористом».

Министр образования Жан-Мишель Бланке написал в «Твиттере», что убийство учителя – это нападение на всю Французскую республику. Бланке отметил, что мысленно он вместе с жертвой и его родными, и что единственным ответом исламскому терроризму должны стать единство и твердость.

Данные заявления не понравились многим. Даже тем, кто к исламу не имеет никакого отношения. Другие же просто возлютовали. К примеру, футболист Поль Погба, исповедующий ислам, отказался выступать за сборную Франции.

Раскритиковал Макрона и глава Чечни Рамзан Кадыров. Да так, что пояснения к его репликам давал Дмитрий Песков. В свою очередь Кадыров заявил, что выступал не как политик, а как мусульманин.

Происходящее во Франции на первый взгляд больше напоминает безумие. Однако имеет свою жестокую внутреннюю логику. Для понимания глубинных причин хорошо бы прочесть блестящую книгу Мишеля Уэльбека «Покорность» – о том, как Франция стала исламской. И это не будущее, не антиутопия – нет, это реальность и настоящее.

Все стало ясно ещё с 80-х, 90-х годов прошлого века, когда на первые роли во Франции вышли мигранты из арабского мира, из Северной Африки. Они приносили стране достижения – к примеру, спортивные, и было хорошо.

Но за все надо платить. И мигранты, их дети сформировали своё государство в государстве. Уже в него попадали беженцы, которые массово хлынули в Европу и во Францию в частности. И это не всегда милая среда обитания. Зачастую беженцы попадают в радикальные коммуны, пестующие исламистские настроения и криминал. Нечто среднее между сектами и ОПГ.

Все это в результате привело к тому, что государство в государство перестало обособляться и жить по своим законам внутри себя, а перешло в наступление. Возжелало установить свои законы для всех. Фактически сделать их покорными или мертвыми. Подчиняйся или умри! Символом тут стал чудовищный пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Старая Франция кончилась. Ее приговорили. Именно так.

Тут нужно понять простые вещи. Эти люди полны обиды и желания мстить «цивилизованному миру» Запада за унизительное, рабское прошлое. Они не образованы, потому что взращиваются не в университетах, а в религиозных общинах, извращающих ислам. Эти люди больше похожи на зверей, которые сражаются за ареал. У них нет и не может быть мучений совести. Потому что для них «патриотизм – это просто убей иноверца».

Десятилетиями об этом никто не задумывался. Всех все устраивало, пока внутри Франции и за ее пределами вызревало вооруженное безумием зло. Остановить подобное невозможно. И, в том числе, потому, что фанатиков поддерживают вполне, казалось бы, успешные и социализированные люди. Безграмотная миграционная политика, мультикультурализм довели Францию до кровавого предела.

И да, нужно прекратить делать вид, что ислам здесь ни при чем. Очень даже причём. Точнее – его извращённая форма. Радикалистская. Это ведь во французских мечетях, в том числе, призывали убивать Самюэля Пати. Просто некоторым выгодно растить из молодых людей фанатиков-биороботов, ассасинов.

Знаете ли вы, к примеру, Православное Государство, убивающее всех и вся в Сирии и по миру? А Исламское Государство, запрещённое в РФ, есть.

С огромным уважением отношусь к религии, к вере, но не пора ли мусульманам откреститься от тех, кто творит безумие под крики «Аллах Акбар»? И, конечно, да, в карикатурах нет ничего правильного, но разве они могут быть причиной для обезглавливания? Человек их даже не создавал, а просто показал. Или кое-кому позволено все?

Да, и если кто думает, будто подобное – беда – исключительно Франции, Европы, то этот кто-то – дурак. Мы тоже близки к данной проблеме и наверняка уже очень скоро с ней столкнёмся.