«Поковылял домой – несолоно хлебавши» – в московской больнице отказали в лечении инвалиду СВО

Вадим Москаленко .  
09.08.2023 18:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Получившие серьёзные ранения ветераны СВО иногда сталкиваются с серьёзными бюрократическими препятствиями в получении должного лечения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил представитель Ассоциации ветеранов СВО, инвалид войны Владислав Ефремов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Получившие серьёзные ранения ветераны СВО иногда сталкиваются с серьёзными бюрократическими препятствиями в получении должного...

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Ведущий поинтересовался, были ли у инвалида какие-то «проблемы с чиновниками» во время лечения, оформления документов, и т.д.

«Были даже не то что проблемы с чиновниками как таковыми, а проблемы с системой в целом, которая была недостаточно лояльна к ветеранам, не совсем выполняла свои функции.

Был момент, когда даже не чиновничество, а медицинская система показала себя в худших своих проявлениях, у меня ещё протеза не было. У меня осколочное ранение левой ноги, сквозное, которое долго заживало. И правой ноги нет. И я на костылях пришёл в поликлинику.

Это совершенно жуткая история, когда я прихожу туда на костылях. А мне говорят: «У вас нет московской прописки». Хотя, согласно российскому законодательству, имея полис обязательного медицинского страхования, меня могут подключить к совершенно любой поликлинике.

У меня тогда ещё была открытая рана. А мне говорят: «У нас переполнена поликлиника. Здесь здоровых нет». Это было наиболее жёсткое столкновение со сферой медицинское обслуживания, когда я просто развернулся, и на костыле поковылял к себе домой, не солоно хлебавши», – рассказал Ефремов.

«И сейчас мы с этим пытаемся работать, и определённый отклик есть», – добавил он.

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