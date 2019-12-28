«Покращення» оказалось сказкой: украинцы продолжают беднеть

28.12.2019, Киев, Игорь Петров

В 2019 году гривна укрепилась, поскольку правительство привлекло спекулятивный капитал под высокий процент, а не по причине роста экономики.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гривна не укрепилась, она получила валютный паритет. То есть в страну зашла валюта. Валюта, которая не используется для производства товаров и услуг. За счет снижения налоговых поступлений правительство вынуждено тратить гривны, которые оно получило после продажи ОВГЗ, на финансирование расходных статей бюджета, потому что не имеет внутренних поступлений.

Мало того, стоимость этих гривен приближается к фантастическим 20%. Даже если поверить нашему Госстату, который врет на каждом шагу, что у нас ВВП вырос на 4%, правительство одалживает под 20%, это значит, что мы обеднели на 16%.

Поэтому и граждане Украины, и государство в целом за этот год умудрились обеднеть примерно на 1/8. В Украине не вырос ВВП. Сюда зашел спекулятивный капитал, ВВП пересчитали в долларах – какая замечательная ситуация! Но через три месяца процесс пойдет в обратную сторону, и к концу следующего года мы будем иметь ВВП ниже в долларах, чем на конец 2019 года. Расти не за что. Промпроизводство падает», – подчеркнул Гаврилечко.