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11.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Запад, Земля, Общество, Политика, Россия, СМИ, Украина, Экономика коллапса
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Покривлялся и хватит: в Вашингтоне готовят замену Зеленскому – эксперт

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет рейтинг, поэтому в Вашингтоне начали искать новую кандидатуру на этот пост.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил крымский политолог Иван Мезюхо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США начинают такой себе кастинг на должность президента украинского государства, потому что Зеленский теряет рейтинг даже по официальным социологическим исследованиям, к которым есть претензии. Однако, Зеленский сделал главное – он продвинул закон о распродаже земель сельскохозяйственного назначения, он сделал то, что Запад давно хотел сделать на Украине.

А сегодня Зеленский занимается прямой политической цензурой, которая напрямую нарушает Конституцию Украины, ведь согласно высшему нормативно-правовому акту Украины, цензура в этой стране запрещена, и, по сути, Офис президента Украины объявляет охоту на так называемых пророссийских политиков. Но, ни Шария, ни Медведчука нельзя назвать пророссийскими политиками», – отметил Мезюхо.

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